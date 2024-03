Carrión: "No es importante esta jornada, lo son las once que quedan"

Valoración partido Racing

"El equipo estuvo activo siempre. En la primera parte nos generan ocasiones muy claras, pero el peso del partido lo llevamos nosotros. Nos quedamos con diez y seguimos atacando. Con alguna transición de ellos, pero me gustó eso del equipo. Fuimos a ganar, aunque eso conlleve perder algún día. Y acabando en su portería".

¿Qué partido esperas en Alcorcón?

"Es un rival duro. Con la llegada de Nafti han ganado en intensidad y mucho balón al área. No necesitan demasiado para llegar por fuera y centrar. Es un equipo bien estructurado. Va a ser difícil, pero vamos con ilusión".

¿Tienes claro el sustituto de Luengo?

"Tengo que pensarlo. Jaime Vázquez vendrá con nosotros. Entre todas las opciones elegiremos una y lo haremos pensando en qué será la mejor".

¿Cómo ves a Homenchenko?

"Llegó en febrero y el equipo está bien, es difícil entrar. Es central o mediocentro e incluso lateral izquierdo. Tiene buena salida de balón, es agresivo... Es un arma más que tenemos. Estoy contento con él, pero cuesta entrar en el equipo ahora".

¿Tienes más dudas en el once?

"Viendo el rival y lo que puede ofrecer tenemos varias cosas que decidir. Intentaremos que sea lo mejor para empezar y el mejor banquillo para poder acabarlo".

¿Son importantes las dos semanas que vienen contra equipos de abajo?

"Son importantes las once que quedan. Solo pensamos en esta. Es un campo complicado. Hace dos semanas empató el Espanyol. Vamos mentalizados de intentar ganar un partido difícil. Para mí tan difícil es jugar ahora en el campo del Alcorcón que del Elche o del Eibar. Van todos con el cuchillo entre los dientes".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Condiciona el cambio de entrenador del Alcorcón?

"Miramos siempre el tipo de presión del rival... Muchas cosas. Conozco bien a Nafti. Nos venimos enfrentando desde Segunda B y tenemos información mutua. Le he visto evolucionar en sus equipos. En función del rival en cuanto a presión o piezas concretas, trabajar cosas para poder hacerles daño".

¿Es importante no mirar la clasificación?

"Mi opinión sobre esto cambió. Si el equipo hace las cosas que hizo contra el Racing no tenía sensación de tristeza. E igual miraba la clasificación y habíamos bajado uno o dos puestos. Pero tenía sensación de que el equipo va. Cuando llegues a verano y te sientes y pienses que has hecho todo y que no hay reproches. Acaba la temporada y piensas que podáis haber hecho algo diferente, eso es lo peor. Lo que tenemos que hacer es ir a hacer un buen partido y que en el campo pase lo que queremos. Y que la consecuencia sea que mejoramos en la clasificación. Ser felices cuando ganemos y trabajar cuando perdamos. Me encantaría desde la jornada tres estar los primeros, pero no puede ser. Lo que hay es que hacer buenos partidos para que la consecuencia sea ir creciendo en la clasificación".

¿Ves al equipo en esa línea?

"Sí. Habrá los que se coman la cabeza más o menos. Los habrá más o menos responsables. Pero lo que quiero es que disfruten en el campo, que hagan cosas para ganar, ser valientes... Y si eso hace que ganemos, mejor. Si pasa como el otro día, que no somos capaces de ganar, que sea así".

¿Cuánto de importante es ir recuperando a los lesionados?

"Mucho. He hecho bastante hincapié en los jugadores que se lesionan de larga duración. Millán, Tarín, Mario, Camarasa... Tenemos que tener esa empatía de ver que tenemos gente que está sufriendo y pasándolo mal. Qué menos que dejarlo todo para que se sientan orgullosos. Una de las mayores alegrías es verlos volver a entrenar".

Sobre Alemao. ¿Has visto evolución?

"Sí. Muchas veces queremos que los jugadores se adapten a nosotros y nosotros también nos tenemos que adaptar a ellos. Generarles situaciones en las que se sientan cómodos. El otro día con su defensa adelantada había que buscar ir al espacio y él tiene esa potencia. Siempre que ha salido ha hecho cosas bien. Tenemos delanteros con condiciones diferentes y hay que aprovecharlas".

¿Qué ofrece Masca, Dubasin o Paulino en la derecha?

"Masca es un punta en derecha. En asociación le cuesta algo más pero en llegada al área es el mejor. Pauilino es más diferencial en el uno contra uno, situaciones por fuera y apareciendo dentro con último pase. Dubasin da más trabajo, llegada al área, dinamismo. Viti da más velocidad...".

Sobre Homenchenko

"Los que juegan tienen que entrenar mejor que nadie para seguir y los que no juegan para cambiar el rol. Los que empiezan con una alineación y van rotando, generalmente funcionan bien. Aquí el grupo entrenan bien, hay respeto entre los que juegan y los que no. Y luego hay que tomar decisiones. Fomentamos eso, pero las palabras de Homenchenko tiene razón. Estamos ante una posibilidad de hacer historia y ante eso hay que arrimar el hombro".

¿Es una posibilidad Homenchenko y Luismi en el campo?

Sí. No son iguales y hay esa posibilidad".