Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

real oviedo

Lo bueno de Almada en el Valladolid: "Sabe adaptarse a los jugadores que tiene"

¿A qué se puede agarrar el oviedismo con la llegada de su nuevo entrenador? El análisis de su paso por Pucela, con Juan Carlos Amón (COPE Valladolid)

Guillermo Almada, durante su etapa en Valladolid
00:00
Descargar
Deportes COPE Asturias

Analizamos el paso de Almada por el Valladolid con Juan Carlos Amón

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura8:58 min escucha

