Borja Sánchez: "Está siendo el peor año de mi carrera"

Borja Sánchez analizó la actualidad del Real Oviedo a dos días para el choque frente al Tenerife en el Carlos Tartiere, con el equipo inmerso en una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar. El '10' compareció ante los medios en un acto del club con sus coches oficiales.

¿Cómo te encuentras?

"Como todos, jodidos con la situación. Con ganas del partido del viernes que es importante clave para lo que viene. Tenemos ganas de sacar los tres puntos porque nos está costando. Hay que cambiar algo".

Cambio de realidad.

"Es complicado de asumir. Los resultados son por la mínima, pero al equipo le está costando. Compromiso no nos falta, en absoluto, pero nos cuenta hacer ocasiones y nos están haciendo gol en cada llegada prácticamente. Ganas de sacar adelanto lo del viernes y mirar hacia adelante con otra cara".

Se perciben contradicciones en los discursos del míster y los futbolistas. ¿Hay distancia con el entrenador?

"Sobra sacar esas confrontaciones en estos momentos. Tenemos que mirar todos al mismo objetivo. Sirve de poco lo que haya pasado hasta ahora. Hay que estar juntos y ayudarnos porque unidos es como se saca esto adelante".

¿Cómo estás llevando tantas lesiones?

"Es el peor año de mi carrera. En verano tenía la ilusión de mantener la línea del año pasado, pero estoy viviendo algo completamente nuevo para mí. Estoy bien a día de hoy, pero me falta ritmo de competición. Nunca había vivido esto y a nivel mental es muy jodido. He vivido momentos muy complicados, pero ya estoy entrenando al mismo ritmo que mis compañeros. Tengo ganas de volver a ganar y saborear la parte buena del fútbol".

¿Te ves de titular contra el Tenerife?

"No lo sé, decide el míster pero estoy disponible".

¿Cómo te ves sobre el terreno de juego en relación a tus compañeros?

"Entrenando me veo como uno más, aunque es verdad que a nivel competitivo hasta que no sumas cuatro o cinco partidos no llegas a coger ese ritmo. Estoy esperando por ello".