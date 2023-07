Así se ve la gira del Sporting desde México: “La victoria ante Santos ha sorprendido y es una alerta”

El Sporting ya alcanza su ecuador de la gira en México. Una iniciativa novedosa que le está midiendo a equipos de la Liga Mexicana y que está levantando expectación en el país azteca. Son numerosos los medios que están siguiendo el día a día rojiblanco. Uno de ellos es TUDN. Daniel Velasco, desde Torreón, territorio de Santos Laguna, dibuja en Deportes COPE Asturias cómo se está viendo in situ la pretemporada del Sporting.

Destaca lo primero que ha llamado la atención el partido y el resultado contra Santos Laguna: "Con sorpresa de lo que se vivió ante Santos. No se esperaba que el Sporting pudiese vencer en casa a Santos Laguna y menos como lo hizo, fue bastante superior. Son tres partidos de Liga los que se han disputado aquí y no es para justificar a Santos, pero este equipo vive en una crisis desde hace siete meses. Ya han cambiado de cuerpo técnico un par de ocasiones y no llegan resultados. Y el resultado viene un poco a causa de esta crisis. Entiendo que el comentario en España sea que no es un buen equipo, pero creo que es equivocado. Hoy no pasa un buen momento, pero es un equipo histórico”

Más allá del resultado, ha gustado el Sporting: “El resultado es una sorpresa. También ha sorprendido la actuación del Sporting. Aquí iban con confianza de más, se decía que el Sporting venía con poca pretemporada, que se le podría ganar caminando… y después empieza el partido y se quedaron pálidos. Sorprende y es una gran alerta para Santos Laguna. El Sporting deja buen sabor de boca. Jugó muy bien”.

Llamó la atención ver la grada tan poco poblada, algo que no pasará en el partido ante Atlas: “De entrada va a haber mucha más gente. Yo creo que el otro día sorprendieron las imágenes sin mucho público de Santos Modelo. Fue una muy mala entrada y viene a consecuencia de la mala época de Santos. Esta noche habrá mucho más público. Además se despide a uno de los personajes más grandes de Atlas, Julio César Furch".

El seguimiento de los medios mexicanos se ha trasladado desde Torreón a Guadalajara. Son numerosos medios los que están en el día a día rojiblanco: “La cobertura que se le ha dado a esta gira me ha dejado sorprendido. Yo estoy en Torreón y me sorprendió ver qué medios de diferentes zonas del país hicieron el viaje hasta aquí para hacer la cobertura. Me deja un grato sabor de boca que se le haya dado el peso que corresponde a esta gira”.

Precisamente es jugador local y refuerza al Sporting en esta gira, aunque luego jugará en el Sporting Atlético. Esteban Lozano: “Tiene 20 años pero puedo asegurar que es una de las máximas promesas como delantero que tiene el fútbol mexicano. México no tiene grandes delanteros centro, pero este promete muchísimo. Es una joya del fútbol mexicano. Una promesa de nuestro fútbol”.