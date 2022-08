Aitor García: "Si ascendemos me gustaría que siguiese Abelardo"

El Sporting vive con optimismo el arranque de temporada. La victoria contra el Andorra ha traído conclusiones positivas, también en el apartado individual. Es el caso de Aitor García, que ya está recuperado y que disputó sus primeros minutos, además anotando uno de los tantos de la victoria.

Aitor volvió a tener minutos en el partido ante el Andorra, y además los aprovechó con un gol: "Cuando llevas tanto tiempo parado y sin competir, me costó entrar. Cuando sales del banquillo y sin pretemporada te cuesta. Hay que ir cogiendo fondo".

En estos primeros compases de la temporada, el buen ambiente y el optimismo se han instalado en el entorno, como afirma el propio Aitor: "Ilusión. Han venido otros dueños. Tanto fuera como dentro del vestuario. Otros compañeros que nos aportan otras cosas que no teníamos. Tenemos que seguir de la misma manera que el otro día contra el Andorra, no relajarnos".



Aitor afronta esta campaña el último año de contrato, y de momento no piensa en el futuro: "Con tranquilidad. Mi último año de contrato. No me queda otra que seguir ayudando en todo lo que pueda. Siempre he dicho que estoy abierto a todo. A sentarnos y hablar. Hasta el día de hoy no ha pasado".

El equipo parece que ha ido engrasando durante la pretemporada y que se ve algo parecido a lo que quiere Abelardo. Un Sporting que también le gustaría ver a Aitor: "Me gustaría ver un Sporting sin tapujos, valiente, con efectividad. Puede ser el Sporting que queremos todos. En los primeros partidos vimos eso. Con efectividad. Ojalá a final de temporada pueda darse algo bonito".

Abelardo dejó varias reflexiones en la entrevista de ayer en Deportes COPE Asturias. Una de las que más ha calado es la de que si consigue el ascenso deja de entrenar. Aitor también habló sobre ello: "Si él dice eso, por algo será. Consiguió una permanencia, un ascenso. Lo que él haga con su futuro es cosa de él. Me sorprende porque si ascendemos me gustaría que siguiera".