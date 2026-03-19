Una oleada de apagones desespera a varios pueblos de Segovia

Vecinos de Turégano y sus barrios (La Cuesta, Carrascal, Berrocal y Aldehásar) llevan una semana sufriendo cortes de luz diarios y a cualquier hora del día. El alcalde del municipio, Juan Montes, ha denunciado la situación, que también afecta a otras localidades cercanas como Torreiglesias, Sotosalbos o Pelayos, sin que la compañía eléctrica responsable, Unión Fenosa, haya ofrecido ningún tipo de explicación.

Sin respuestas de la compañía

Según relata el alcalde, los intentos de comunicación con la empresa han sido inútiles. "Por más que llamamos e intentamos hablar con ellos, nos pasan de unos sitios a otros y al final solo nos dicen que se arreglará en breve, pero sigue pasando", lamenta Montes. Explica que, como alcalde, recibe el mismo trato que cualquier otro usuario, solicitándole datos como el NIF o el CUPS sin darle una solución concreta a un problema que afecta a toda la comarca.

Nos pasan de unos sitios a otros y al final solo nos dicen que se arreglará en breve"

Los continuos apagones, que en ocasiones se han prolongado más de dos horas, están causando numerosas averías en electrodomésticos como frigoríficos y congeladores, así como en el alumbrado público. El alcalde describe la frustración de ver cómo la luz regresa para volver a cortarse poco después: "Ayer a las 9 se encendió, pero luego a las 10 se volvió a apagar y esta noche se ha vuelto a apagar otras 4 veces más".

La vida diaria, interrumpida

El impacto en la vida de los vecinos es considerable. La principal preocupación, según Montes, es la falta de calefacción en pleno invierno. De hecho, varias familias que utilizan sus viviendas en la zona como segunda residencia han decidido regresar a Madrid ante la imposibilidad de calentar sus casas. La situación ha llegado a tal punto que, durante la jornada electoral, el recuento de votos en pueblos como Torreiglesias y Sotosalbos tuvo que realizarse "con linternas".

El problema casi más gordo es la calefacción"

El malestar entre los vecinos es "muy importante", afirma el alcalde. Ante la falta de respuestas de la compañía eléctrica, es el ayuntamiento quien recibe las quejas, al ser la administración más cercana. "La impotencia de no poder hacer nada es enorme, estamos igual que ellos", añade Montes.

Los alcaldes estudian medidas

Ante la persistencia del problema, el alcalde de Turégano ya ha contactado con otros municipios afectados para estudiar acciones conjuntas. Sobre la mesa está la posibilidad de presentar una "denuncia conjunta" o emitir una "nota de prensa más fuerte" para conseguir que la empresa les preste atención y ofrezca una solución definitiva a los continuos cortes de suministro.