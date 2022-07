"La apuesta por el Albacete salió bien"

Es difícil decir que fue un año bueno para Diegui Johannesson. Lo estaba jugando todo en el Albacete y estaba siendo importante en un equipo llamado a ascender desde Primera RFEF a LaLiga Smartbank. En marzo llegó la mala noticia. Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que le apartó de los terrenos de juego y que le tiene recuperándose desde entonces. El conjunto manchego cumplió el objetivo del ascenso y Diegui jugará en Segunda el año que viene, categoría en la que se enfrentará al Real Oviedo, para el que sigue teniendo buenas palabras.

Diegui se encuentra ahora en esa fase intermedia en la que parece que lo peor ha pasado, pero en la que todavía se ve lejos el final: "Es una lesión muy complicada. Unos días parece que estás para jugar y otros ves que te queda un mundo. Es un proceso lento, pero va bien. Al principio evolucionas muy rápido y ahora estoy ganando fuerza en isquios y cuadriceps. Haciendo apoyos, trotando muy suave. Me quedan unos tres meses, de momento voy en plazo. Para mí el peor momento fueron las dos primeras semanas, no puedes hacer nada. Es una lesión que mentalmente quema mucho. No me quiero poner plazos, es en función a lo que me diga la rodilla”.

La pretemporada del equipo ya ha empezado, con Rubén Albés como nuevo técnico a la cabeza de cara al retorno a Segunda: “El grupo empezó hoy. Yo llevo todo el verano aquí, solo estuve una semana en Asturias. He estado con los fisios y recuperadores. El ambiente es espectacular. Vine aquí para intentar ascender y se logró el objetivo el primer año. Para mí eso es maravilloso”.

El lateral llegó al Albacete tras terminar su etapa en el Real Oviedo, después de dos temporadas en las que había perdido protagonismo: "Ni me lo pensé cuando me llamó el Albacete. Me presentaron un proyecto serio y un contrato de larga duración. Podía haber esperado si salía algo de Segunda, pero mi prioridad era jugar más que lo económico. Me salió bien porque vuelvo a Segunda en un club en el que jugué todo mientras estuve disponible. Espero que sigan confiando en mí después de la lesión”.

Desde la distancia, sigue de cerca la actualidad del Real Oviedo : "Veo bien al Oviedo, parece que se están haciendo las cosas con cabeza. Con calma y con cabeza igual se logran los objetivos". Y también está pendiente del futuro de Borja Sánchez: "Borja es un jugador muy cotizado que viene de hacer una temporada muy buena. A ver que pasa. Lo conozco bien y es oviedista, seguro que está pensando la opción de quedarse también”.