Mate Bilic: "Preciado era un 'Robin Hood' del fútbol español"

Desde Croacia, Mate Bilic atiende la llamada de DCA para recordar la figura de Manolo Preciado en el décimo aniversario de su fallecimiento. Precisamente, en el país balcánico fue donde el delantero se enteró de la pérdida del entrenador. "Estaba en Croacia, me pilla por sorpresa. No creía que fuera cierto. Fue un golpe duro, era una persona alegre y divertida y era un buen entrenador. Sabía llevar un grupo. Hablaba de frente. Sabía llevar las cosas. Fue una lástima cuando me comunicaron su fallecimiento", explica Mate Bilic.

Para el croata, siempre quedaran en el recuerdo las múltiples vivencias durante su etapa en Gijón. "Tuvimos momentos buenísimos y también malos, en cuanto a sufrimiento. Me lo encontraba en los restaurantes y hablábamos de todo, de fútbol y de otras cosas. Era una persona cercana. Tuvimos ascensos y salvaciones en el último minuto. Sientes que has perdido algo. Es un gran entrenador, una gran persona, que sabía llevar las cosas de una manera diferente", rememora.

Bilic asegura que en aquellas temporadas "había una gran unión, entre la plantilla, con la afición. Éramos una gran familia. No le importaba decir la verdad" y reconoce haber "aprendido mucho de él, de cómo tratar a las personas. Cogí cosas buenas de él. La vida le dio golpes duros; Manolo es una persona que recaló bien en Gijón. A una persona así siempre se la acoge con los brazos abiertos. La gente ha demostrado con la estatua cuánto lo querían allí".