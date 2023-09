Álvaro Cervera: "Empiezo a ver la luz al final del túnel"

Alvaro Cervera, entrenador del Real Oviedo, compareció en la sala de prensa del Carlos Tartiere en el día del cierre del mercado de fichajes y antes del choque frente al Levante de este sábado (18:30 horas) en el Carlos Tartiere.

¿Mier y Cardero viajan?



“Son jugadores disponibles y viajan. Lo que pueda pasar durante el día… Este día pasan muchas cosas ese efecto dominó… pero viajan”

¿Cuentas con Colombatto y Masca?

“Colombatto ha entrenado poco pero viene de entrenar y Masca viene de lesión. Colombatto puede jugar y estamos expectantes de sí va a poder aguantar 90 o 60, pensar que es lo mejor. Masca es una temeridad que pudiera jugar de titular”

¿Qué esperas que aporte Colombatto en el centro del campo?

“Es el típico jugador que todo entrenador quiere tener, digas lo que le digas lo hace. Puede jugar más en las posiciones de abajo del centro del campo que las de arriba. Si un día lo quiero poner de extremo derecho no te va a poner mala cara, me preguntaría qué quiero de él y lo va a intentar. Viene a sumar”.

¿Planteas a raíz de la llegada de Colombatto fortalecer el centro del campo o cambiar el sistema?

“Algo tenemos que cambiar. No podemos seguir como estamos porque no estamos compitiendo bien. Tenemos que cambiar algo. Dije que el equipo era muy parecido al del año pasado. Con la llegada de Colombatto y Seoane y algún otro jugador que recuperamos este equipo va a competir bien. No sé si mañana o pasado, pero va a competir bien. Ahora, con Colombatto, Seoane, Masca, Mario… Hay un equipo que tiene que competir. Que cuando se ponga bien va a competir, que lo tiene que hacer ya, es un equipo competitivo”.

¿Qué opinas del cierre de mercado en estas condiciones?

“Me parece un circo todo esto. Siempre me lo ha parecido. Hay un mercado, los equipos se refuerzan, viene bien para todos… Llega un momento en el que eso pasa a un segundo plano y empieza el circo. Intento no entrar. Hay jugadores que pueden irse mañana y jugó y salió y otros que te piden cautela. No digo que sea estos casos de ahora. Al entrenador esto le incomoda. Pero no voy a ir contracorriente. Lo dijo Simeone. Se cierra aquí. Pero en Arabia no…”.

¿Cuánto afecta la baja de Alemao? ¿Has hablado con Bastón por su suplencia?

“No he hablado con Borja pero porque no lo suelo hacer. A no ser un caso muy extremo no doy explicaciones a un jugador porque no juega. Alemao junto a lo que he dicho de Seoane y Colombatto hace al equipo competitivo. Es un jugador muy aprovechable para la categoría. Hemos tenido la mala suerte de que no va a poder viajar”.

Si se plantea Camarasa mediapunta de nuevo.

“Voy a ser claro. No estoy pensando en los que pongo por delante. Estoy pensando en los que pongo por detrás”.

Se te ve optimista con la plantilla, más que otros días…

“Me ves así porque no voy a venir con cara derrotada. El mister está preocupado porque sabe la expectación que hay y el equipo no acaba de arrancar. Este equipo sin jugar bien ha ganado partidos y ahora no está cerca ni de empatar. Pero lo que he visto últimamente me hace ver una luz al final del túnel. Veo que se ha incorporado gente que sabe de lo que va la categoría. Que es más de mi estilo, de lo que yo propongo. Y se que vamos a arrancar. No quiero decir que mañana ganemos 0-4. Me gustaría haberlo tenido hace dos meses, pero no pudo ser. Ahora hay fuerza en en equipo. Espero que esa luz al final del túnel no sea un tren que venga de frente”.

¿Planteas cambios en defensa?

“Se está pensando sí cambiar algo en defensa. Que te meta un gol por partido no es un drama. el drama es que te lo metan y ji dar sensación de poder meter dos. Estamos perdiendo los partidos porque nos meten gol. No vemos la posibilidad de cómo llegar a portería contraria. Éramos él equipo que más centraba y ahora el que menos. Vamos de fácil a difícil. Lo fácil es guardar la portería, intentar no ir perdiendo en el minuto 15 y que lleguen nuestras opciones”.

Sobre el partido de mañana.

“Han resurgido de mil problemas. Tiene mérito como han sobrevivido a lo del año pasado. Siguen ganando partidos y siguen estando ahí. Han sido capaces de acoplar un equipo nuevo y nosotros todavía no. Partido fuera de casa, en el campo del Levante… Vamos a tener que defender muy bien para ganar el partido”.

Da la sensación de que el equipo no defiende tan bien como el año pasado los centros laterales.

“No defendíamos bien los centros laterales, no los permitíamos. Cuando los permites estás en manos del rival. Ahora sí. Pero acabaremos sin permitirlos”.