Almada se estrena con autocrítica en el Oviedo: "Estamos muy lejos de lo que quiero"

El estreno de Guillermo Almada en el banquillo del Real Oviedo se ha saldado con un empate y un mensaje claro de exigencia. Aunque el técnico se ha mostrado "satisfecho, no contento" con el resultado, ha dejado claro que el equipo necesita mejorar en varios aspectos clave. "Creo que los jugadores dieron otra cara distinta", ha afirmado, pero ha matizado que aún falta "volumen futbolístico" e "intensidad" para alcanzar el nivel deseado.

Un Oviedo muy lejano a su ideal

Almada ha sido contundente al valorar cuánto se parece el equipo actual al que él aspira a construir. "Está muy lejos", ha admitido. El entrenador ha explicado que su filosofía de juego demanda "mucha más intensidad", automatizar nuevos movimientos y tener un mayor "volumen futbolístico" para dominar los partidos y generar más ocasiones de gol.

No es lo ideal reenganchar una tarea a mitad de temporada" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

El técnico ha reconocido las dificultades de llegar a un equipo con la temporada ya empezada, una situación que le obliga a "ir emparchando algunas situaciones". En este sentido, ha lamentado el parón de Navidad, ya que considera que al equipo le "vendría espectacular estos 15 días a trabajar". "No es lo ideal reenganchar una tarea a mitad de temporada", ha confesado.

La falta de gol y el mercado de fichajes

Con el equipo sumando más de 10 horas sin marcar un gol, la falta de acierto de cara a portería es una de las grandes preocupaciones. Almada ha confirmado que el club acudirá al mercado en busca de refuerzos ofensivos para solucionar este problema y ha insistido en que, mientras tanto, deben centrarse en mejorar el juego para crear más oportunidades.

Elias Montiel es un jugadorazo" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

Preguntado por la necesidad de fichar, el uruguayo ha sido claro: "Seguramente vamos a buscar alguno". No obstante, ha supeditado cualquier incorporación a "las posibilidades económicas que tiene el club". Aunque han sonado nombres de la liga mexicana como Elías Montiel, a quien hizo debutar, Almada ha asegurado que todavía no ha hablado de jugadores concretos con la directiva.

Un punto de partida para la reacción

Pese a la autocrítica, el entrenador considera el empate como "un buen punto de partida" siempre y cuando el equipo mantenga la actitud mostrada. "Confío a muerte en los futbolistas que tenemos", ha subrayado. Almada también ha justificado los cambios en el once, con la entrada de Bailly, Sibo y Brekalo, explicando que buscaba "seguridad de atrás hacia adelante y algunas sorpresas distintas en ofensiva".

Finalmente, el técnico ha tenido palabras de elogio para la afición carbayona, a la que ha calificado de "maravillosa". "Hay que sacarse el sombrero con la gente, porque apoyó permanentemente a pesar del mal momento", ha declarado, mostrando su compromiso para "revertir esta situación" y darles los triunfos que "se merecen".