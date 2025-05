Alemao reconoce que está forzando por el Oviedo: "Estuve muy mal del pubis, haciendo sacrificios para jugar"

Asturias - Publicado el 14 may 2025, 13:31 - Actualizado 14 may 2025, 13:34

Alexandre Zurawski 'Alemao' fue el protagonista de este miércoles en El Requexón. El máximo goleador del conjunto carbayón esta temporada con 14 goles repasó la actualidad del equipo antes de recibir este próximo domingo (16:15 horas) al Real Zaragoza en el Carlos Tartiere.

Semana ante el Zaragoza. "Estamos muy enfocados en ganar este próximo partido. El míster nos ha dicho que no nos tenemos que volver locos. Tenemos mucha ilusión, pero la afición mucho más. Se ve a la afición triste por no ganar este último partido, pero son cosas que pasan en el fútbol y hay que enfocarse en ganar al Zaragoza. Después, seguir".

Error de pensar en sumar 9 de 9. "Cada jugador en su rol tiene que hacerlo lo mejor posible. Eso nos pondrá cerca del objetivo. Hay que estar tranquilos de cabeza, descansar y entrenar a full. Estamos en la última parte de la temporada y no hay tiempo para estar cansado. Claro que lo estamos, mentalmente, pero hay que estar más fuertes que nunca".

Ilusión por el playoff. "Es normal que los jugadores que quedan de la última temporada quieren hacerlo mejor. La afición también espera hacerlo mejor y eso significa ascender porque nos quedamos en el último partido contra el Espanyol. Hacer una temporada mejor es nuestra ilusión y conseguir el ascenso directo".

Jugar en banda izquierda con Fede Viñas. "Estaba fatigado del partido. En la primera parte estuvimos muy bien, conseguimos adelantarnos. En la segunda parte sufrimos un poco más. No queremos sentirnos presionados y no poder jugar. Hasta los 19 años jugaba en banda, como extremo.. No tuve problemas jugando ahí. Intenté ayudar lo que puede".

Competencia con Fede Viñas. "Estuve algunas semanas muy mal del pubis, haciendo sacrificios para jugar. Quise estar listo para jugar y me vino bien que Fede jugara varios partidos para darme descanso junto a Paraschiv que siempre entró bien en los partidos que le tocó. Tenemos una plantilla de mucha calidad y podemos tener estos privilegios".

Partido ante el Zaragoza que se juega la permanencia. "Siempre que entro al campo es para ganar. Sea contra el Zaragoza o el Tenerife que ya están descendidos, jugarán para ganar. Nosotros también".

Ambiente en el Tartiere. "Agradezco a la afición por estar a nuestro lado en Santander dándonos fuerza. Gracias por luchar con nosotros desde la grada. Vamos a darlo todo para lograr el objetivo de la temporada que es ascender".