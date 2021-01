Abraham Albarrán desea que el Avilés Stadium "baje y desaparezca"

El entrenador del Real Avilés, Abraham Albarrán, ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa en la que se ha mostrado en contra de los rumores y comentarios que, en su opinión, ensucian la imagen de su club. Además, el técnico ha sido muy crítico con los aficionados del otro equipo de la ciudad, el Stadium. "Si se fueron por Tejero, ¿por qué no vuelven ahora que no está?", se ha preguntado. "Igual que ellos lo desearon de mi club, y desean ahora que no ascendamos, yo deseo que ellos bajen... y que desaparezcan", ha dicho de forma tajante.

Albarrán se ha mostrado indignado por los "insultos" que, según él, recibe en las redes sociales, dirigidos a su persona y al club al que entrena, procedentes de aficionados del Avilés Stadium.

El entrenador del Real Avilés ha defendido el proyecto post-Tejero, que va "bien encaminado en lo deportivo", con el objetivo de lograr el ascenso de categoría. Además, Abraham Albarrán ha garantizado que su equipo será activo en este mercado de fichajes.