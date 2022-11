Abelardo: "Me 'presta' que venga Luis Enrique; espero que podamos ganar"

¿Cómo está el equipo?

"No te puedo comentar nada d elos jugadores. No quiero dar pistas al Albacete. Tenemos el día de mañana aún y decidiremos según estén".

¿Qué rival esperas mañana?

"Un gran rival, llevan siete partidos sin perder. Todos los resultados son de pocos goles. Atacan y defienden muy bien. Tienen gente de calidad, que entra de segunda línea y difícil de sorprender en las transiciones. No es casualidad lo que estén haciendo después de trece partidos. Es un tercio de liga y creo que están haciendo méritos para llevar esa puntuación. Nos lo van a poner muy difícil".

¿Balance corto de puntos?

"No lo sé. Creo que el equipo se ha merecido más, sí. Pudimos ganar al Alavés y merecimos más contra el Levante, pero al final mandan los resultados".

¿Cómo ves a Mariño?

"Si lo pongo es que lo veo bien. Si no lo viese bien no lo pondría. Mariño ha dado un rendimiento muy bueno al Sporting. Tenemos la suerte de tener a Mariño y a Pichu. Sabéis que no soy entrenador de ideas fijas en la portería, que puedo cambiar. Lo que tengo claro es que no es justo discutir el rendimiento de Mariño estos años en el Sporting".

¿Hay más margen de mejora a nivel ofensivo que defensivo?

"Son estadísticas. En Vitoria sí tuvimos tiros a puerta. Estoy más descontento con el nivel defensivo que con el ofensivo. Estoy más descontento a nivel defensivo, que hemos encajado más goles de los que quiero que encajemos. A nivel ofensivo, generamos ocasiones y metemos goles. En ese aspecto no me preocupa".

Debate de jugar bien o mal.

"Me encanta ver al Barcelona, al Madrid, al Atleti del Cholo y me encanta el Burgos. Es un trabajo increíble del equipo y del entrenador. Estñan jugando muy bien, haciéndolo fenomenal. Para mí el Burgos lo hace genial y por eso va primero".

Aitor García.

"Vamos a esperar para decidir. A ver si puede venir convocado o no".

Presencia de Luis Enrique.

"No sé si podré verle. Es un orgullo que pueda venir Luis Enrique, me presta mucho que venga. No voy a descubrir lo sportinguista que es. No creo que lleve a ninguno del Sporting al Mundial, pero esperamos ganar".

El Albacete y los penaltis.

"Es un dato más. Creo que es un partido muy difícil mañana. No tienen tanto nombre como Levante o Granada pero están haciendo una gran temporada. No estamos teniendo suerte con las lesiones esta semana. Saldremos con once, pero a ver cómo estamos. Estamos en casa y tendremos que estar a nuestro mejor nivel otra vez".