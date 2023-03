'Tiempo de Opinión rojiblanco': el Sporting al borde del descenso

Marcos Martín (COPE Asturias)

“La situación es preocupante. Empiezo a asustarme. Estamos más pendientes de la Ponferradina porque el Sporting no da muchos argumentos para confiar. Viendo lo que hay y lo que queda, lo mejor casi es la clasificación. La postura del club de no reconocer el problema me parece muy preocupante. El año pasado no tenía miedo del descenso y este me estoy empezando a asustar”.

“Lo que preocupa es lo que queda. La app de da signos de mejoría. Vi algo de mejoría, pero es que viniendo de lo que venía. A poco que hiciera iba a mejorar, pero a mí me sigue preocupando muchísimo. La pregunta es si con lo de Burgos da”.

“Te agarras a que alguno tenga un buen día. No sé si me preocupa más el ataque o la defensa”.

Andrés Menéndez (La Nueva España)

“No es una situación terminal, tienes un colchón de cuatro puntos, pero es muy preocupante. Y con un pequeño atisbo de mejoría en Burgos, donde al menos se vio un equipo que volvió a competir. Que en los últimos partidos era el peor equipo de la categoría”.

“Si ayer Ramírez hace un ejercicio de rectificación, es la línea a seguir. Ahora vienen dos partidos muy difíciles. Queda mucho campeonato y eso es un problema”.

“La Ponfe está levantando la cabeza. Me resulta muy difícil de pronosticar”.

“No es culpa de Ramírez. El problema del ataque viene de hace años. Hablamos de que faltan recursos ofensivos. El gol es difícil de encontrar y el Sporting lo fio todo a Djuka. Algún año salió mejor y otro peor. Este año pegó un bajón y ahora con la lesión. La baja de Djuka es muy preocupante. Al 40% es el mejor delantero del Sporting”.

“La salvación pasa por recuperar la solvencia defensiva. El Sporting se tiene que aferrar a eso y luego poder marcar a balón parado o en algún error del rival”.