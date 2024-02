Andrea González, pedagoga: “Si tu hijo saca malas notas, no siempre es porque no se esfuerce”

A tu hijo le cuesta centrarse en los estudios, no llegan buenas calificaciones, tiene dificultad para memorizar... ¡Ojo! porque no siempre se debe a que no se esfuerce. Hay patologías que traen estas consecuencias y de ellas hemos hablado en COPE con la pedagoga Andrea González. Nos ha dejado muy claro que ante la primera sospecha lo mejor es acudir a un profesional.

Si en casa ven que tienen dificultades a la hora de hacer los deberes, no son autónomos a la hora de estudiar o llega algún aviso del profesor hay que ponerse en alerta.

Generalmente pensamos que son niños “vagos” pero detrás de una mala comprensión puede esconderse una dislexia, un problema de lectoescritura o de hiperactividad. En ocasiones también porque es un niño con altas capacidades o porque presenta un espectro autista.

En este punto es cuando nuestra pedagoga, Andrea González, nos recomienda realizar una consulta.













Cualquiera de estos problemas puede presentarse desde edades de educación infantil hasta la adolescencia y es primordial trabajar con ellos cuanto antes.

Andrea advierte de que, a veces, los padres vemos, pero no queremos ver. Indica que el trabajo del pedagogo tiene que ir de la mano de los profesores en el colegio y también de la familia, para que todos remen en la misma dirección.

Nos cuenta que, en muchas ocasiones, son los propios críos los que se dan cuenta de que algo no funciona porque no son capaces de hacer ciertas cosas en casa o en clase, les riñen o tienen dificultad para relacionarse con sus compañeros y no se sienten integrados. “Ellos me lo explican perfectamente y mi trabajo consiste en hacerles entender qué les está pasando para que lleguen a conocerse a sí mismos”.

Andrea González atiende el aula de pedagogía de Giros Psicología, en la Calle de la Cámara N.º 49 de Avilés.