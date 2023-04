Casi medio siglo velando por el descanso de las personas

No descubrimos nada si aseguramos que el descanso es una de las cosas más importantes que necesita una persona para su día a día. También está la alimentación, el deporte, el bienestar... Pero el descanso es parte fundamental para poder hacer casi todo en nuestras vidas. Desde Colchones Aznar llevan casi medio siglo velando por el mismo.

Fue en el año 1974 cuando Carlos Monreal dio forma, formato y estructura a Colchones Aznar junto a su hermano. Una empresa con un tremendo arraigo en Aragón y que gracias al trabajo constante y, sobre todo, la cercanía con sus clientes, ha logrado expandirse, incluso, fuera del territorio aragonés.

Ese tesón, ese estar cerca de quienes acuden a pedir asesoramiento y ayuda para obtener un mejor descanso diario, le ha hecho merecedor este 2023 del premio 'Valores de la Empresa' en la II Edición de estos galardones que otorga esta casa, COPE Aragón.

Un reconocimiento que ha sido recibido con una tremenda alegría dentro de la familia 'colchonera' tal y como nos ha contado este martes, en COPE Zaragoza, su director general Carlos Monreal: "Es un placer recibir este premio y estamos encantados". Un premio que llega en su 49 aniversario, a las puertas de cumplir el medio siglo de actividad.

¿Cómo han sido estos años de trabajo? Monreal también nos lo ha contado: "Empezamos en el 74, empecé con mi hermano José Miguel, y en seguida me incorporé yo también. Al año que viene cumpliremos ya nuestro 50 aniversario. Vendemos un tipo de producto muy ajustado en precio pero, desde luego, de una gama media-alta".

También recuerda sus inicios con mucha claridad: "Me acuerdo en el 74 que los colchones no se vendían en colchonerías, no había, se vendían en droguerías, en alguna tienda de muebles, en colmados... Fue un riesgo tremendo montar una tienda exclusivamente de colchones. Era complicado...", detalla con nostalgia.

Lo que empezó como un proyecto -arriesgado- de dos hermanos, hoy en día se ha transformado en una empresa referente, con más de 50 empleados, que realiza su actividad en las tres provincias aragonesas, pero que también está en otras comunidades como País Vasco -en Vitoria- o Navarra -en Pamplona-. Un ejemplo de tesón, esfuerzo, sacrificio, riesgo... Pero sobre todo, fidelidad a unos valores.

