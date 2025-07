Laura, española en Hawái: "He podido llegar a mi casa, coger documentos importantes, comida y agua, y salir corriendo"

Es la noticia de este miércoles. Un terremoto de magnitud 8,8 en Rusia ha puesto en alerta por tsunami a Asia y América: uno de los peores de la historia.

En 'Herrera en COPE' nos interesamos por la situación. En estos momentos, lo que preocupa es esa alerta de tsunami. No solamente en Japón, también en países de medio mundo. Estados Unidos, Chile, Perú.... en Hawái se ha decretado el estado de emergencia: ¿cómo se están viviendo allí estas horas?

Laura Hostetler es una española que se encuentra allí. Está en una base militar. Ahora, relata, está todo muy calmado. Se encuentra en la zona más alta, en la zona más segura, esperando a que "lleguen más noticias mañana por la mañana y pueda volver a mi casa".

EFE Imagen cedida por el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA) de los Estados Unidos y su Sistema de Alerta de Tsunamis que muestra el punto origen del terremoto de magnitud 8,8 este martes, en la península rusa de Kamchatka (Rusia) y las posibles áreas de impacto de tsunami

Dice que, en concreto, se encuentra en la costa noreste. Ha sufrido los atascos por el pánico desatado. "No había Policía. La gente estaba saltándose semáforos, stops, he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes, comida y agua, y salir corriendo. Un trayecto que hago normalmente en 45 minutos, he tardado casi 2 horas en llegar a la base militar que estaba mi marido haciendo unas maniobras", cuenta.

"LA GENTE IBA COMO LOCA; CON LAS MOTOS POR LAS ACERAS Y GENTE CORRIENDO CON MOCHILAS"

Laura dice que en la base militar no hay nervios. Pero en su zona había preocupación. Además, añade que "la gente iba como loca. Motos por las aceras, gente corriendo con mochilas y con sus animales".

¿Y la gente sabe cómo actuar en este tipo de situaciones? Responde que no. Ella, por ejemplo, no tenía ni idea. Hace 3-4 semanas saltaron las alertas entre los militares. "Estuve hablando con mi marido y él me aconsejó. He llegado a mi casa, he pensado en coger los documentos como mi pasaporte, comida enlatada, un botiquín y salir corriendo".

Esta española que se encuentra en Hawái ha contado lo que se menciona en medios al respecto. Asegura que están recibiendo menos noticias que gente que se encuentra en otros países, "y aquí lo que ponen es que, básicamente, en la costa norte de la isla, como que dicen que el agua se ha ido y básicamente los barcos están varados en la arena".

VIAJAMOS A JAPÓN: ¿CÓMO SE VIVE ALLÍ ESTE TERREMOTO?

Nos desplazamos en 'Herrera en COPE' hasta Japón. Allí, cerca de 2 millones de personas han recibido órdenes de abandonar sus hogares por el terremoto. Inma Bonet, corresponsal en Asia, nos cuenta que la situación a estas horas es de bastante calma, aunque "se están registrando olas de 1 metro de altura. Pero no son tan fuertes como habían alertado en un primer momento las autoridades".

