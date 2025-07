María José, vecina desalojada por el incendio de Las Hurdes (Cáceres): "La escena es terrorífica"

En España estamos muy pendientes de la situación de los incendios. Hay dos focos principales, uno en la provincia de Ávila y otro en Cáceres y ambos preocupan. Precisamente por eso, en 'Herrera en COPE' hemos querido conocer de primera mano cuál es la situación actual y cómo lo están llevando los vecinos desalojados.

Incendio forestal en Las Hurdes (Cáceres) — Nivel 2 activado

Para ello, en el programa han hablado con María José, una vecina desalojada en Cambrón (Cáceres). Esta mujer es dueña de una casa rural y el verano se ha acabado para su negocio, no sabe qué pasará. En su caso, el desalojo llegó tras una llamada directa de la alcaldesa del pueblo al que pertenece: "Me indicó que debíamos desalojar y que le dijera cuántos vecinos quedaban".

Posteriormente, ha comentado que la escena del monte "era terrorífica". No obstante, también ha querido tranquilizar asegurando que "en realidad también me sentía segura porque los efectivos y todo el mundo estaba volcado con los que estábamos allí para que no nos faltara de nada y evitar que la situación llegase a más".

SITUACIÓN DEL INCENDIO DE ÁVILA

Por otro lado, además del fuego de la provincia de Cáceres, también es importante recordar cuál es la situación del incendio que se declaró en la noche del lunes en el Barranco de las Cinco Villas, al sur de Ávila, y que avanza en dirección al municipio de El Arenal, es "muy complicada", según el director técnico de extinción, Ángel Iglesias. En declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que el perímetro del incendio se encuentra "abierto en todos los frentes", de manera que existen "muy pocas zonas en las que se pueda decir que no hay llama".

Este fuego, que sigue teniendo el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR2) establecido por la Junta de Castilla y León, mantiene confinada desde la pasada madrugada a la población de El Arenal, debido al espeso humo y a las cenizas que llegan a un casco urbano que ha tenido las llamas a escasos 100 metros de distancia.

Ahora mismo, se encuentran trabajando en las labores de extinción cerca de un centenar de medios, a los que se suman más de 150 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, este miércoles está previsto que se incorporen al dispositivo varios medios aportados por la Comunidad de Madrid: un helicóptero bombardero, un bulldozer y un vehículo de jefatura.