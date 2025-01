Zaragoza ofrecerá en 2025 un amplio programa de actividades para celebrar que es Capital Mundial de la Garnacha: “Serán experiencias únicas”

Como Capital Mundial de la Garnacha, Zaragoza va a celebrar este año numerosas actividades y eventos en torno a la cultura del vino, aprovechando el patrimonio y la tradición vitivinícola de la región. La provincia zaragozana cuenta con 18.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, con tres Denominaciones de Origen: Calatayud, Campo de Borja y Cariñena, que elaboran los mejores vinos de garnacha, una variedad reconocida a nivel internacional y conocida como la uva de Aragón.

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere aprovechar todo este conocimiento que existe en la provincia y darlo a conocer a los propios zaragozanos, visitantes y turistas, con un ambicioso proyecto que identifica a la ciudad con la garnacha y que incluye escapadas de enoturismo, un viñedo en la ciudad, un congreso científico y un festival de la garnacha abierto a la ciudadanía, entre otras propuestas. El objetivo es seguir ofreciendo “experiencias únicas”.

Ayuntamiento Zaragoza Presentación de los actos de la capitalidad mundial de la Garnacha.

ESCAPADAS DE ENOTURISMO

El mundo del vino se sumará así a los grandes atractivos turísticos de la ciudad, como es el patrimonio artístico o la obra del pintor aragonés Francisco de Goya. Para acercar la tradición vitivinícola de los pueblos y bodegas de la provincia, Zaragoza ofrecerá a partir de febrero tres escapadas de enoturismo diferentes, con salida los sábados a partir del mes de marzo. Todas incluirán comida gastronómica con productos locales en restaurantes de la zona. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas de Turismo y en la web de Zaragoza Turismo.

La escapada D.O. Campo de Borja incluirá visitas guiadas a la bodega Palmeri Sicilia con cata de vinos, Monasterio de Veruela y al Museo del Vino, además de un paseo por los viñedos y por la localidad de Tabuenca. La escapada D.O. Calatayud llevará a los turistas a Bodegas Langa y al Centro de Interpretación del Mesón de La Dolores, además de ofrecer un paseo guiado por el municipio bilbilitano. Por último, la D.O. Cariñena incluye un taller de cerámica y parque de Muel, la visita a una bodega y al Centro de Interpretación del ferrocarril.

Ayuntamiento Zaragoza Presentación de los actos de la capitalidad mundial de la Garnacha.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA GARNACHA

Zaragoza acogerá en la primera semana de junio, el primer Festival Internacional de la Garnacha, un evento que acercará lo mejor del vino y la gastronomía, en colaboración con las tres denominaciones de origen de la provincia, y las asociaciones de hostelería de Zaragoza y provincia Horeca y Cafés y Bares.

A lo largo de una semana, se desarrollará un completo programa lleno de catas, degustaciones, maridajes y música en un ambiente festivo abierto a la ciudadanía. La plaza del Pilar, pasando por el Tubo, y llegando a la plaza San Francisco, se engalanará evocando la garnacha y, entre las propuestas, figuran una Muestra Internacional de Garnachas, y una ruta gastronómica.

Para esa fecha la ciudad de Zaragoza contará también con su viñedo particular, en el parque Macanaz, donde a partir de enero se plantarán 129 vides de garnacha vieja, trasplantadas de las tres denominaciones de origen zaragozanas, con el traslado del terreno original.

CONCURSO DE CATAS DE GARNACHA

Como antesala, el 5 y 6 de mayo, se celebrará en Cariñena y Zaragoza el Concurso de catas de Garnacha más importante del mundo. Organizado por la entidad Grenaches du Monde, contará con la participación de expertos internacionales que valorarán los vinos de garnacha de los productores internacionales más importantes. Congreso organizado en colaboración con el Instituto Agronómico Mediterráneo.

Pero, además, Zaragoza se convertirá en el epicentro del conocimiento y la innovación con un Congreso Internacional de la Garnacha, organizado por el Ayuntamiento junto al Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos. Intervendrán profesionales y expertos de distintos países para abordar la investigación y el estudio del vino a nivel mundial.