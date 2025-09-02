Zaragoza alcanza los 160 kilómetros de carril bici: "Una ciudad 100% ciclista"

Este martes se ha inaugurado el nuevo carril bici de Zaragoza que une la plaza Europa con Delicias a través del barrio de La Almozara. Es casi un kilómetro y medio de recorrido y ha contado con un presupuesto de 440.000 euros.

Este nuevo carril comienza en la Plaza Europa y discurre por Pablo Gargallo, Puerta Sancho y Fray José Casanova hasta llegar a la Avenida de Navarra. Son calles muy importantes de la ciudad que esperan recibir a diario a miles de ciclistas por este nuevo carril bici que es bidireccional con una anchura que llega a los 3 metros. Además, está separado del tráfico por una plataforma de 45 centímetros para reforzar la seguridad de los ciclistas y habilita además en algunas zonas, como Pablo Gargallo, un espacio peatonal adicional entre el carril bici y la calzada.

Zaragoza sigue ampliando así su red ciclista. "Este carril bici es muy importante porque conecta la Plaza Europa con la Avenida Navarra. Eso nos permite enlazar la margen izquierda a través del puente de La Almozara con la ribera del Ebro, el Paseo María Agustín y el barrio de Delicias", afirma la alcaldesa, Natalia Chueca.

Con carriles como este, Chueca asegura que "estamos mejorando e impulsando la red ciclista de la que podemos hacer gala en la ciudad de Zaragoza". La capital aragonesa cuenta con 160 kilómetros de carril bici segregado de la calzada, el de color verde, y otros 60 kilómetros más de ciclocarril, aquellos que van por la calzada pero ajustan su velocidad al ritmo de las bicicletas.

Ello permite que "Zaragoza sea una ciudad 100% ciclista en la que podemos movernos prácticamente por todos los barrios y distritos a través de la bicicleta".

Para que los carriles bici de Zaragoza siempre estén en buen estado se ha sacado a licitación un contrato de mantenimiento para 4 años enfocado a la eliminación de baches o la sustitución de separadores que se hayan roto. "No solamente invertimos en incrementar los kilómetros de carril bici sino también en mejorar su conservación. Esto es lo que hará este nuevo contrato dotado casi con un millón de euros a 4 años", afirma Chueca.

Por cierto que desde que entró en vigor el nuevo contrato de la bici pública, los usuarios no paran de crecer. Este lunes 1 de septiembre se alcanzaron los 31.500 usos en un solo día.

CARRIL BICI MÁS ALLÁ DE ZARAGOZA

Además de esto, se trabaja junto al Gobierno de Aragón para mejorar la red ciclista también en los alrededores de Zaragoza. Próximamente se abrirá el primer tramo de carril bici hasta Utebo y también se trabaja en la conexión ciclista con el Aeropuerto.

"Estas acciones forman parte de la estrategia general que tiene el Gobierno de Aragón para desarrollar carriles bici. La inversión total será de 15 millones y nos permitirá disponer de una potente red de carriles bicis tanto en el ámbito urbano de Zaragoza como en el área metropolitana. Todo ello estará ejecutado en un plazo de 3 años", asegura el director general de transportes del Gobierno de Aragón es David Sánchez.