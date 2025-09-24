La saga de una charcutería de Zaragoza que guarda el secreto del buen jamón

En el centro comercial Las Fuentes de Zaragoza se encuentra un negocio que es historia viva de la ciudad. Charcutería Eutiquio, regentada por Begoña Utrilla, lleva desde el año 2000 en este emplazamiento, pero su legado es mucho más profundo. Este negocio familiar ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en un referente para los amantes del buen embutido y, sobre todo, del jamón de calidad.

Casi 75 años de historia y tres generaciones

La historia de la empresa familiar ha sido un camino de crecimiento constante. “Empezó mi suegro, con una tiendecita pequeña en la calle Santa Marta, y poco a poco, pues mira, fue creciendo”, ha explicado Begoña en Herrera en COPE.

Charcutería Eutiquio

El hito más importante fue la creación de un secadero de jamones propio en Cuarte de Huerva, que el próximo año celebrará su 75 aniversario. Hoy, el hijo de Begoña representa la tercera generación familiar que trabaja en el secadero, asegurando que la tradición y el saber hacer perduren.

El secreto está en el producto: jamón, panceta y lo mejor de cada sitio

El producto estrella de Charcutería Eutiquio es, sin duda, el jamón, curado en sus propias instalaciones con un control exhaustivo de todo el proceso. Además, elaboran otros productos caseros como una exitosa panceta curada reducida en sal. Aunque siempre intentan priorizar los productos de Aragón, su filosofía es clara: “Procuramos buscar lo mejor de cada sitio”. Esto les permite ofrecer a sus clientes desde quesos manchegos hasta chorizos de Zamora o La Rioja, manteniendo siempre un estándar de alta calidad.

Para los que optan por la comodidad, Begoña ha compartido varios consejos. El jamón envasado al vacío se conserva perfectamente hasta tres meses en la nevera. La clave para disfrutarlo es sacarlo un buen rato antes para “consumir el jamón a temperatura ambiente, que es como realmente se aprecia sus propiedades”. ¿La mejor forma de degustarlo? En una tostada de pan de una buena hogaza, untado con tomate y acompañado de una copa de vino.

El relevo generacional, un pilar asegurado

El futuro de esta emblemática charcutería parece estar garantizado. Aunque a Begoña todavía le quedan unos años al frente, confía plenamente en sus empleadas. “Tengo dos chicas maravillosas que trabajan conmigo”, ha afirmado segura de que “el día que no esté yo, pues ellas seguirán”. Con su hijo consolidando la tercera generación en el secadero y un equipo comprometido en la tienda, la tradición de Charcutería Eutiquio tiene cuerda para rato.