La Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal cierran las Fiestas del Pilar 2024

Llega el último día de las Fiestas del Pilar y esta vez, esta última jornada, viene cargada de actos porque a los tradicionales eventos del último día de Fiestas se suman los que tienen lugar habitualmente el 13 de octubre.

Uno de los más tradicionales de cada día 13 es la Ofrenda de Frutos, que siempre se realiza en la jornada posterior a la Ofrenda de Flores. En este caso sus protagonistas son las Casas Regionales. Donan alimentos a la Virgen vestidos con los trajes típicos de diferentes comunidades y provincias españolas. Después esos alimentos se distribuyen entre los comedores sociales de la ciudad.

La Ofrenda de Frutos sale a las 10:30 horas de la Plaza Santa Engracia y recorre el Paseo Independencia y la Calle Alfonso hasta llegar a la Plaza del Pilar. Este año, como novedad, hay más participantes en la Ofrenda de Frutos ya que por primera vez está representada la ciudad de Zaragoza con grupos de todos sus barrios y distritos.

"La Federación de Casas Regionales nunca se ha opuesto a que haya más oferentes. Este año el Ayuntamiento nos pidió que esa ampliación se llevase a cabo añadiendo los distritos y barrios rurales de Zaragoza. Seremos 85 los grupos de la Ofrenda. Hubo mucho debate sobre la incorporación de nuevos grupos por el tiempo que dura la Ofrenda. Tenemos unos horarios determinados para empezar y acabar. Hay que ajustar los tiempos si se aumenta la participación", nos cuenta en COPE la presidenta de la Federación de las Casas Regionales y Provinciales, Ana Notivoli.

un 2024 sin casetas regionales en la plaza aragón

En estas Fiestas muchos zaragozanos han echado de menos las 15 casetas que las casas regionales solían instalar en la Plaza Aragón. Allí se podían degustar las comidas y bebidas tradicionales de cada comunidad autónoma.

"Este año no están nuestras casetas ni en la Plaza Aragón ni en ningún otro punto de la ciudad. Teníamos un convenio hasta 2023 con el Ayuntamiento y teníamos la esperanza de que se renovase, pero no se pudo hacer. Para nosotros fue tremendo", afirma Notivoli en COPE.

Uno de los motivos argumentados por el Ayuntamiento para no instalar esas casetas en la Plaza Aragón fue la seguridad del entorno y los problemas con los desagües y tuberías de la zona. Las Casas Regionales no quisieron ubicarse en otro punto de la ciudad porque consideraron que no les saldría tan rentable como en la Plaza Aragón.

Para ellos, afirma Notivoli, no montar estas casetas supone un traspiés importante para su economía que en gran parte se sustentaba en este evento. "Nosotros no solo usamos ese dinero para pagar nuestra sede sino que lo empleamos para ayudar a quienes lo necesitan, a diferentes entidades solidarias...", nos dice Notivoli.

EL ROSARIO DE CRISTAL ADELANTA SU HORARIO

Otro de los actos más esperados en este fin de fiestas es el Rosario de Cristal. Este año debe adelantar su horario para no coincidir con los actos de fin de Fiestas que hay por la noche en la Plaza del Pilar. Así, saldrá a las 18:30 horas, 30 minutos antes de lo habitual. A pesar de que este año el calendario no es el mejor, se espera al menos, la participación de 15.000 personas en el Rosario de Cristal. Son en total 200 grupos entre cofradías, hermandades, parroquias, colegios.

El Rosario de Cristal saldrá a las 18:30 horas de la Iglesia del Sagrado Corazón y pasará por la plaza San Pedro Nolasco, San Vicente de Paul, el Coso, Calle Alfonso, la Plaza del Pilar o la Calle Don Jaime.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar LAURA HERNÁNDEZ Entrevista a Domingo Figueras, responsable de organización del Rosario de Cristal

"El Rosario de Cristal tiene su origen en el S.XIX y tiene un gran componente religioso, histórico y cultural, pero antes de esto ya hay constancia de que en 1756 la devota Mariana Velilla rezaba el Rosario a la Virgen en la Santa Capilla. En 1889 se erige la Cofradía del Rosario. Con el paso del tiempo, este acto se ha convertido en un acto de religiosidad popular no solo en Zaragoza, sino en toda la provincia, Aragón e incluso, fuera de nuestra comunidad", nos ha contado en COPE el responsable de la organización del Rosario, Domingo Figueras.

El Rosario de Cristal es además, uno de los más destacados del país: "En España hay otros Rosarios de Cristal pero no con tantas carrozas ni tan importantes. Este es el más completo e impresionante en cuanto a carrozas monumentales".

OTROS ACTOS DEL FINAL DE FIESTAS

Otros actos de este día 13 para cerrar las Fiestas del Pilar son el "Somos" que esta vez cantarán La Estrella Azul y Cuti Carabajal en el escenario de la Plaza del Pilar desde las 22 horas. Después llegarán los fuegos artificiales y la traca final de fiestas en el Parque Macanaz a partir de las 22:30 horas.

Además, durante esta última jornada de fiestas habrá mercado de artesanía y alimentación en la Plaza de Las Armas con actividades infantiles, cuentacuentos y pintacaras desde las 11 horas. Para despedir las fiestas habrá un sesión de baile de swing desdelas 18:30 horas. Todo con entrada libre.

También estarán en Santa Isabel los Cabezudos desde las 12 horas, seguirá Río y Juego en la Expo, las Food Trucks continuarán con sus espectáculos de magia y conciertos, y las jotas seguirán sonando en la Plaza del Pilar con varios conciertos desde las 17 horas.