El pueblo de Aragón que se convierte en isla y queda incomunicado: inspiró a Cervantes para escribir el Quijote

Cervantes en su mítico Quijote imaginó muchos escenarios, personajes y situaciones pintorescas. La primera parte de 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha' se publicó en 1605 con las primeras aventuras de Don Quijote y Sancho. Fue todo un éxito. Diez años después, Cervantes publicó la 'Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha'.

Este segundo libro del Quijote, que actualmente suele publicarse en un único tomo junto al primero, es una continuación directa de las primeras aventuras de los personajes de Cervantes. En este segundo tomo aparece, entre otras aventuras, la Ínsula Barataria con Sancho Panza como gran protagonista.

La Ínsula Barataria es un lugar ficticio, una isla, donde Sancho Panza es nombrado gobernador. Ínsula Barataria sería algo así como 'Isla Barata', un lugar engañoso basado en la ilusión de Sancho Panza de ser gobernador a pesar de que todo se trata de una broma.

Aunque este lugar no existe como tal, Cervantes sí tomó como referencia un enclave español que conocía bien y que acaba de visitar: la localidad zaragozana de Alcalá de Ebro. Es un municipio que en la actualidad tiene apenas 250 habitantes en la provincia de Zaragoza.

Según investigadores y cronistas, este enclave a orillas del Ebro habría servido de inspiración a Miguel de Cervantes para recrear la famosa Ínsula Barataria.

¿POr qué alcalá de ebro?

Alcalá de Ebro tiene una curiosa geografía por la que se ha identificado como la inspiración real de la Ínsula Barataria de Cervantes. El municipio está rodeado de un meandro del río Ebro que lo hace parecer una isla, sobre todo si se mira desde una altura superior y si el caudal del río ha crecido. Así, el paisaje posee la apariencia de una isla que siglos atrás cortaba los acceso a Alcalá y podía llegar incluso, a dejar el municipio incomunicado.

Una orografía que no ha cambiado con el paso de los siglos y que aún puede contemplarse hoy en Alcalá de Ebro. Así, el núcleo urbano del municipio está asentado sobre una especie de península fluvial. El agua hace una curva cerrada en torno al pueblo haciéndole parecer aislado, como si fuera una isla en medio del Ebro.

Por solo ocho meses de servicios me tenía dada la mejor ínsula que el mar ciñe y rodea" Sancho Panza 'Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha'

Y, ¿cómo llegó Cervantes hasta Alcalá de Ebro? Durante el Siglo de Oro, el escritor recorrió buena parte de la geografía española. Uno de sus trayectos le llevó hasta este rincón de la provincia de Zaragoza.

alcalá de ebro reivindica su importancia en el quijote

La localidad no ha dejado pasar la oportunidad de reivindicar su papel en la historia. Cada año celebra sus 'Jornadas Cervantinas' donde se recrea el estilo del siglo XVI - XVII con puestos de artesanía, teatro, música, pasacalles, gastronomía tradicional, talleres... se incluye el conocido 'Mercado Cervantino' que se llevó a cabo por primera vez en 2005.

turismoriberaaltadelebro.es Estatua en honor a Sancho Panza en Alcalá de Ebro

En ese mismo año y con motivo de los 400 años de la publicación de la primera parte de El Quijote, Alcalá de Ebro fue declarado 'Lugar Cervantino' por el Gobierno de Aragón. Hasta el colegio de la localidad lleva el nombre de 'Ínsula Barataria'. Además, uno de los títulos honoríficos que entrega el Ayuntamiento de la localidad lleva el nombre de Gobernador de la Ínsula Barataria en honor a Sancho Panza.

En el municipio también podemos ver esculturas alusivas al Quijote, entre ellas, una de Sancho Panza que está instalada a orillas del Ebro, otra del propio Don Quijote y una más de Cervantes, manteniendo así el legado literario de Alcalá como parte de la identidad del municipio y todos sus habitantes.