Josan González desvela la clave de la remontada de ElPozo: “Nos hemos sentido cómodos en la presión”

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Josan González, ha analizado la agónica victoria de su equipo en la pista del Noia Portus Apostoli (3-4), un triunfo que sirve para cortar una racha de dos derrotas consecutivas. El técnico ha destacado el carácter y la personalidad de sus jugadores para sobreponerse a un marcador adverso y lograr la remontada en los tres últimos minutos.

Falta de contundencia y ocasiones falladas

González ha admitido que el partido se puso muy cuesta arriba en la primera mitad, aunque en su opinión no habían hecho “tantos deméritos” como para ir con dos goles abajo. El técnico ha achacado el resultado a la falta de decisión de los suyos. “Esto va de contundencia, y la realidad es que Noia ha entrado mucho más contundente”, ha explicado. Además, ha lamentado que los dos primeros goles locales llegaron en segundas jugadas en las que su equipo no estuvo “al nivel que tiene que estar”.

A pesar del marcador, el entrenador ha recordado que ElPozo tuvo ocasiones claras para haber cambiado el rumbo del encuentro, con hasta tres balones a los postes que impidieron que marcaran antes del descanso.

Carácter para obrar la remontada

Cuando peor se ha puesto el partido, los jugadores han dado un paso al frente Josan González Entrenador de ElPozo Murcia FS

El punto de inflexión ha llegado en la segunda mitad, con el 3-1 en contra. “Cuando peor se ha puesto el partido, y cuando estábamos a punto de salir con el portero-jugador, los jugadores han dado un paso al frente a nivel de personalidad y de carácter”, ha celebrado González. Según ha revelado, fueron los propios futbolistas quienes le pidieron seguir jugando con el quinteto de 4-0, una decisión que “ha obrado la remontada”.

Para el técnico, esta reacción demuestra la fortaleza mental del equipo. “Cuando el partido peor se ha puesto, hemos dado un paso al frente y nos hemos sentido cómodos en ese momento de presión”, ha afirmado, especialmente tras dos derrotas duras en casa. Por ello, ha sentenciado que es una victoria de todo el grupo: “Es una remontada que es de este equipo, de ayudar y de querer”.

Finalmente, Josan González ha tenido palabras de elogio para el rival, felicitando a Noia por el “temporadón” y el “partidazo” que ha realizado. También ha destacado el gran ambiente de la grada en un “partido de alto standing”.