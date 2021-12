Ya es posible consumir carne halal en La Jota

En el barrio de La Jota, en Zaragoza, hay una carnicería que ofrece una gran variedad de productos, entre ellos carne halal. Está regentada, desde hace tan sólo tres mese por Amro Mohamed. Él llevaba varios años trabajando en ésta carnicería pero ahora ha tomado las riendas y ha realizado el curso que ofrecen desde el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazagoza a los pequeños comercios de la ciudad. El curso de Mi comercio en la red. Una manera de abrirse al mundo y estar presente en las redes sociales.

La carnicería Syriana, en la Avenida de La Jota, número 48, se ofrece carne halal. En árabe “halal” significa “permitido, lícito o beneficioso”. Este tipo de carne es la que consumen los musulmanes ya que sigue los requisitos que dicta el Corán. Pero cada vez son más los consumidores no musulmanes que también optan por comer carne halal. Los animales a sacrificar deben haber llevado una dieta estrictamente vegetarniana, así los forrajes y alimentos que consumen son completamente naturales sin hormonas de crecimiento o antibióticos. Además su sacrificio debe ser sin sufrimiento. Ya en la carnicería, el corte de la carne también es importante. “En este barrio no hay carnicería halal. Es para todo el mundo, no sólo para musulmanes”, nos explica Amro.

En ésta carnicería se trae carne de muchos lugares del mundo, Africa, Ámerica Latina, Europa... y además, según no cuenta su propietrio ofertan todo tipo de productos cárnicos como salchichas, hamburguesas , chuletón , pollo gllina, conejo … ect.

Amro, decidió abrir su negocio y se inscribió en el programa de “Mi comercio en la red” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazagoza. Gracias a él está actualizando su página de Facebook, tiene una cuenta en Instagram y recoge pedidos vía WhatsApp. Ahora “ya se cómo subir fotos, cómo hacer vídeos...etc, me han ayudado mucho” nos cuenta Amro.





