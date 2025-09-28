Personas atrapadas en vehículos, bajos inundados y el tranvía cortado: balance de la tormenta en Zaragoza

Voces desesperadas de vecinos de María de Huerva ante las calles anegadas de esta localidad.

El Gobierno de Aragón ha activado la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos debido a las tormentas que han afectado este domingo por la tarde a Zaragoza capital y a cinco municipios más de la comunidad: La Puebla de Alfindén, Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva y Albalate del Arzobispo.

Imágenes de las consecuencias de la tormenta en María de Huerva.

cerca de un centenar de incidentes en la capital

En la capital, los Bomberos de Zaragoza tuvieron que atender un centenar de incidentes como consecuencia de las fuertes lluvias y el granizo. Muchos de ellos estuvieron relacionados con el rescate de gente que se había quedado atrapada en su coche o el achique de agua en algunas zonas del barrio del Actur, Parque Venecia o Parque Goya.

También entró el agua en las Urgencias del hospital Miguel Servet y se inundaron los huecos de los ascensores del Royo Villanova. Además el servicio del tranvía se vio interrumpido por culpa de la tormenta y no se recuperó la normalidad hasta pasadas las nueve de la noche.

El tranvía estuvo cortado entre el Campus Río Ebro y las paradas de Adolfo Aznar y Lacambra en el barrio del Actur, y entre Los Olvidados y Mago de Oz, en Valdespartera.

Unas 30 personas se quedaron atrapadas en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y como medida preventiva, la Policía Local cortó la Z-30 a la altura del Barranco de la Muerte, en Parque Venecia.

Imágenes de las consecuencias de la tormenta en Arcosur.

OTROS PUNTOS DÓNDE HA HABIDO COMPLICACIONES

Junto a Zaragoza capital las zonas más afectadas de la provincia han sido Cuarte de Huerva, Cadrete, La Puebla de Alfindén, María de Huerva y La Muela. Todos ellos por acumulación de agua en bajos, garajes y carreteras.

Imagen de las consecuencias de la tormenta en el barrio del Actur.

En una de esas localidades, en Cuarte de Huerva, este lunes las 9 de la mañana van a comenzar a trabajar 6 brigadas terrestres y 6 autobombas. El Departamento de Fomento enviará también maquinaria pesada para colaborar en tareas de limpieza.

Tras realizar varios servicios y rescates en Cuarte y Santa Fe, donde la situación ya está más controlada, los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan ahora mismo en Cadrete y María de Huerva con una veintena de efectivos, incluidas barcas y vehículos forestales.

Estos municipios han sufrido serias afecciones por el desbordamiento del río Huerva. Los bomberos de Zaragoza están ayudando a vecinos de ambas localidades a regresar a sus viviendas tras quedar aislados en entornos que han sido anegados.

RECOMENDACIONES DE CARA A LAS PRÓXIMAS HORAS

La situación se mantiene bajo seguimiento continuo desde el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. Se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección, evitar zonas inundables y no utilizar garajes ni sótanos durante el episodio de lluvias intensas y atender únicamente canales oficiales para informarse de la situación.

Así caía esta tarde el granizo en el barrio del Actur de Zaragoza.

Desde Protección Civil se recomienda a la población extremar la precaución en los desplazamientos, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno de Aragón y la Aemet.

Por cierto, que en las últimas horas ha circulado un bulo por redes sociales a través de un falso mensaje del Gobierno de Aragón en el que se aseguraba que, debido a estas tormentas, este lunes se suspendían las clases en la comunidad. Una información que ha sido desmedida por el propio Gobierno.