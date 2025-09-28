Alerta roja por lluvia: los bomberos auxilian a personas atrapadas en sus coches en la N-330, en Zaragoza

Los bomberos de Zaragoza han realizado esta tarde de este domingo una treintena de salidas a causa de la tormenta que ha descargado en la ciudad, una parte para auxiliar a personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos a causa del agua, aunque ninguno de estos rescates ha sido crítico.

Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, en el barrio de Parque Goya, uno de los más afectados y donde la línea del tranvía ha quedado cortada, los bomberos han comenzado a achicar agua en el paso de Majas de Goya, sobre la carretera N-330.

Otros puntos en los que los bomberos están achicando agua son la Avenida Ilustración, Legaz Lacambra, en el Actur, y en el Hospital Royo Villanova, ya que ha entrado abundante agua en los bajos del edificio. En este último caso, se trata de un achique convencional, sin afección grave en el funcionamiento del hospital.

Además, la carretera N-340 ha sido cortada al sur de Cataluña, entre la Ràpita y Amposta, por la presencia de charcos de agua demasiado grandes. La AP-7, por su parte, presenta problemas en la zona seguida del cauce del Ebro, y el Servicio Catalán de Tráfico pide "prudencia" a los conductores.