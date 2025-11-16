Sito Alonso se muestra tajante tras la primera derrota de UCAM en casa: “O vamos al máximo o somos un equipo vulgar”

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha analizado la primera derrota de la temporada como locales ante el Río Breogán. El técnico ha sido claro al señalar el mal arranque de su equipo como el factor determinante del encuentro, a pesar del esfuerzo por remontar durante los siguientes treinta minutos.

Un mal inicio que fue decisivo

El análisis del partido, según Alonso, se centra en el primer cuarto. "Su salida ha sido muy buena, la nuestra no tanto", ha afirmado. Ha lamentado que el equipo saliera "tan flojo", lo que dificultó el juego habitual del equipo. El técnico ha destacado que Breogán ha mostrado "40 minutos de solidez muy, muy grandes", jugando un "gran baloncesto tanto colectivo como individual".

Alonso ha admitido que la mentalidad de los suyos en los primeros diez minutos "quizás no era la adecuada del todo", lo que se reflejó en llegar tarde a las jugadas defensivas y perder la batalla por el rebote. Esta desventaja inicial de diez puntos, según el entrenador, "ha sido lo que ha marcado el devenir del partido", permitiendo a los gallegos jugar con comodidad.

Una lección de humildad

El entrenador cree que el buen momento del equipo, que llegaba con un balance de 5-1, pudo llevar a un exceso de confianza. "Piensas, en algunos momentos, que eres mejor de lo que eres, porque es humano a veces pensarlo", ha reflexionado. En este sentido, ha lanzado una seria advertencia sobre la identidad del equipo.

Somos un equipo mediocre, vulgar, cuando tenemos el mismo nivel del rival o inferior" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

Para Alonso, es clave entender su fortaleza y su debilidad: "Somos muy buen equipo, un nivel muy alto de intensidad, defensa y y sacrificio, y un equipo mediocre, vulgar, cuando tenemos el mismo nivel del rival o inferior". Ha añadido que es importante que aprendan de estas situaciones, ya que "es más fácil darse cuenta cuando te ganan".

Agradecimiento a la afición y mirada al futuro

A pesar de la derrota, el técnico ha valorado muy positivamente la reacción del equipo y el apoyo incondicional de los aficionados. "La afición ha estado a un nivel increíble", ha asegurado, agradeciendo la asistencia de casi 7.000 personas al Palacio de los Deportes. También ha querido poner en valor el balance actual del equipo en la clasificación.

Lo hubiera firmado en todos los papeles del mundo el 5-2" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

Finalmente, Sito Alonso ha puesto el resultado en perspectiva, calificando el récord de 5-2 como "algo espectacular". "Lo hubiera firmado en todos los papeles del mundo el 5-2", ha sentenciado. Ahora, el equipo se centra en "mejorar" y prepararse para una semana exigente con partidos ante el MKS Start Lublin y el Hiopos Lleida.