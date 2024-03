Los viejos rockeros nunca mueren

En el panorama musical, España siempre se ha caracterizado, sobre todo en la década de los 60, 70 y 80, por exportar buena música a gran parte de Europa. Su escena fue de lo más prolífico del viejo continente y eso se notó. Un ejemplo de esto lo encontramos en los 'Rocking Boys', un grupo que rompió moldes y que ahora recordamos.

Este cuarteto, nacía en tierras gaditanas, se formó allá por el año 1958. José Gómez, Agustín Martínez, Carlos Jaime, Ricardo Oliveira, Juan Ruiz y Salvador Maruenda han sido sus miembros en diferentes etapas. Unos más tiempo y otros menos. Comenzaron esta andadura como buenos amantes de la música que eran. Tuvieron una primera etapa que se prolongó hasta el año 1964.

Su localización, cercana a la zona de Gibraltar, en La Línea de la Concepción, facilitó que la influencia de la música inglesa llegase a sus oídos y les proporcionase buenas ideas. En especial, por los barcos que llegaban. Con esa premisa, el grupo comenzó a componer canciones y decidió empezar a acudir a diferentes certámenes musicales.

Pioneros en el metal

Los 'Rocking Boys' fueron pioneros en el rock and roll español por muchos motivos. Pero especialmente porque introdujeron una serie de instrumentos en sus actuaciones que nunca antes habían empleado los grupos de este género ni en España ni en el extranjero. Nos lo contaba en los micrófonos de COPE Zaragoza Carlos Jaime. Por ejemplo, introdujeron el metal en muchas de sus canciones.





Fue el saxofonista de los 'Rocking Boys' y la vida, por diferentes circunstancias, le hizo terminar estableciendo su residencia en Zaragoza. Recuerda esos años con mucho cariño. "Nos divertíamos, y sobre el escenario era todo una locura. El saxofón terminaba de medio lado, el cantante corriendo por todos lados, el batería de pie al final de cada canción...", nos cuenta.

Su primera etapa como formación duró hasta el año 64. Ahí, tres de sus miembros, entre ellos Carlos Jaime, tuvieron que realizar el servicio militar obligatorio. Así que, por razones obvias, tuvieron que dejar de lado durante un tiempo el trabajo en la música.

La etapa 'Beat'

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero no fue el final de los 'Rocking Boys'. Porque en el año 66 volverían en una segunda etapa. En ese año José Gómez y Agustín Martínez decidieron reunir a la banda y fichar para la misma a Juan Ruíz Gómez, que tocaría el bajo, y a Salvador Maruenda, que se encargaría del órgano.





En esta segunda andadura la puesta fue por un sonido más 'Beat'. Estilos como el rythm and blues, el soul o incluso la psicodelia se convirtieron en los patrones de esta banda que siguió generando un gran impacto en toda España. Sin embargo, esta vez, con ese nuevo sonido, no terminaron de acomodarse del todo al panorama musical de nuestro país.

Eso provocó que, finalmente, en el año 1968 pusieran punto y final a la andadura del grupo. Para el recuerdo, eso sí, nos quedan canciones como el 'Twist sensacional', 'Lady Jane' o 'Popeye'.

Carlos Jaime, un zaragozano más

El devenir y la vida, hizo que Carlos Jaime finalmente se asentase en Zaragoza. "A mi mujer le gustaba la ciudad y me dijo: ¿por qué no nos quedamos a vivir aquí? Así lo hicimos. Me formé aquí como psicólogo y he estado trabajando como psicólogo en el Grupo San Valero muchos años". Tal es su relación con la ciudad que, incluso, conoce y tiene una buena relación con el Arzobispo, Don Carlos Escribano.





También ha sido cofundador del colegio de Psicología de Zaragoza y es patrono de la USJ. Además, también aportó su visión y granito de arena en la fundación de 'Proyecto Hombre'. Una vida dedicada a la música pero que, después de ella, ha sabido vivir en la capital aragonesa. Eso sí, siempre con el recuerdo de los escenario muy vivo.