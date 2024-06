Los vecinos de San Mateo se quedan sin su esperada mejora en el servicio de bus a Zaragoza

La mejora del servicio de bus entre Zaragoza y varios municipios de su entorno queda en suspenso. Iba a comenzar a mediados de este mes de junio, pero dos recursos han paralizado el proceso.

La empresa catalana Masats fue la adjudicataria de este nuevo servicio de bus que suponía mejoras tanto en las frecuencias como en la calidad de los propios autocares. Sin embargo, otras dos empresas que se presentaron a este concurso han recurrido la decisión. Son Mombus y Avanza.

Precisamente Avanza es la empresa que prestaba el servicio hasta ahora y no se le ha concedido el nuevo contrato. Uno de sus responsables, Jose Luis Román, no quería desvelar en COPE el contenido del recurso pero si adelantaba que "estamos de acuerdo con los términos y condiciones del nuevo servicio, pero no con la forma en la que se ha adjudicado".

Preocupacuón entre los municipios afectados

Asi que de momento y a la espera de que el Tribunal de Contratos diga si esa adjudicación se ha hecho bien o mal, el servicio de bus seguirá sin mejorarse en gran parte del área metropolitana de Zaragoza. Los recursos afectan, en concreto, a las lineas que comunican Zaragoza capital con municipios como Zuera, Villanueva, Pastriz, La Puebla, Villamayor, Fuentes, El Burgo o San Mateo de Gállego.

"A lo largo de este mes de junio iban a mejorar mucho las frecuencias en nuestros municipios. Iba a suponer una revolución en las comunicaciones de nuestros pueblos con Zaragoza capital. Entendemos que hay un periodo de licitaciones, pero pensábamos que ese tiempo había terminado ya. Cuando todo parecía listo, hemos recibido la mala noticia de estos recursos que nos empujan a seguir teniendo unas frecuencias tercermundistas en nuestras comunicaciones con la ciudad de Zaragoza donde muchos de nuestros vecinos acuden a trabajar o a estudiar", afirma en COPE el alcalde de San Mateo de Gállego, José Manuel González.

Para los vecinos de San Mateo, el nuevo servicio iba a duplicar las frecuencias de bus a Zaragoza pasando de 11 viajes al día a 24 y usando buses eléctricos y de gran tamaño frente a los microbuses actuales de poco más de 20 plazas. Cada año esta línea tiene 46.000 viajeros.