El 40% de los trabajadores de la administración general en Aragón son temporales

11.000 personas trabajan en la administración general en Aragón. La tasa de temporalidad roza el 40%, 14 puntos por encima de la media nacional. Es una de las principales conclusiones del informe “El empleo público en la administración general” presentado por Comisiones Obreras.

La temporalidad viene marcada por el territorio, siendo del 50% fuera de las capitales y superando el 60% en municipios de Teruel. También depende de la categoría profesional, alcanzado el 56% en los grupos inferiores. Las oportunidades para opositar en los últimos 10 años han sido mucho menores, por ejemplo, para auxiliares administrativos que para ingenieros.

"No puede ser que un ingeniero agrónomo haya tenido seis oportunidades en los últimos años y que un auxiliar administrativo, una. No puede ser que todo el personal laboral que ocupe los niveles inferiores no haya tenido ni una oportunidad. Una de dos: o se quiere tender a la privatización de los niveles inferiores de la administración o los técnicos que convocan las plazas tienen una visión sesgada a favor de intereses corporativos", asegura Paco Gonzalez, secretario de CCOO en la DGA.

Las mujeres son las más afectadas. Su tasa de temporalidad es del 44% frente al 30% en los hombres. Algo que se debe a que ocupan más del 85% de categorías inferiores, como limpieza o auxiliares de educación especial. "Las categorías donde están sobrerepresentadas además de ser las peor valoradas económicamente, son las que tienen mayor temporalidad. No nos gustaría tener que analizar cuántos hombres deciden las políticas de empleo público y cuántas mujeres. Por ahí sacaríamos alguna conclusión de que hay demasiados hombres tomando decisiones sobre las oportunidades laborales que debemos tener hombres y mujeres", afirma Paco González.

Las próximas ofertas reducirán la tasa de temporalidad al 15%, pero aún así seguirá 7 puntos por encima de lo indicado. Desde CCOO piden al Gobierno de Aragón que solicite al ejecutivo central eliminar la tasa de reposición y convocar ofertas de empleo público todos los años.

