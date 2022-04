Lambán volverá a ser candidato a la presidencia de Aragón en 2023

El presidente Javier Lambán volverá a presentarse como candidato del PSOE a la presidencia de Aragón en las próximas elecciones autonómicas del año que viene. Así lo ha confirmado en un desayuno de informativo de Europa Press en Madrid. Preguntado por esa posibilidad, respondía entre sonrisas: "La respuesta habitual suele ser que lo tengo que consultar conmigo mismo, con mi familia, mi partido, pero, vaya, en principio creo que sí".

Lambán se ha referido, también en el turno de preguntas a la propuesta del COE para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, que ha calificado de "inaceptable". El presidente ha detallado con cifras por qué el documento rompe con la igualdad que le había prometido el Comité Olímpico Español: Aragón cuenta con 6 estaciones y 283 km para esquí alpino, mientras Cataluña tiene 6 estaciones y 145 km. Sin embargo, el proyecto incluye una estación y 2 pruebas en Aragón; y 5 estaciones y 9 pruebas en Cataluña. "Es soprendente", ha asegurado Lambán.

El presidente aragonés le ha pedido al COE y al Gobierno de España que atiendan sus peticiones porque "es un tema troncal". "Aragón no puede aceptar la propuesta por dignidad y por no perder la capacidad de competir con el Pirineo catalán; me parece tan evidente que pretender hacernos creer como lo hace el presidente del COE y la Generalitat de Cataluña que hay equilibrio me parece un insulto a la inteligencia totalmente intolerable", ha destacado.

Insiste en que los técnicos aragoneses siempre defendieron esa igualdad. No se levantaron de la mesa "por responsabilidad", aunque "les dieron con la puerta en las narices". La última reunión sin Aragón fue para Lambán, "un desafío por parte del COE". Y espera que en la reunión del próximo lunes, las cosas cambien. Dice que está "encantado de que aparezca el nombre de Barcelona pero que también debe hacerlo Zaragoza".

FONDO DE 500 MILLONES

Lambán ha pedido además un fondo extraordinario de 500 millones de euros del Estado "siendo modesto y tirando por lo bajo" en lo que se refiere al coste de los servicios ante la "agónica situación" de las arcas autonómicas. Un asunto que debe solucionar el nuevo modelo de financiación autonómica, aunque admite que "no es el momento" de afrontarlo. Pero mientras tanto, pide al Gobierno de Sánchez una solución. Una petición que ya le ha hecho a la ministra de Hacienda, que no parece por la labor.

El presidente recuerda que el Gobierno de Aragón tiene que abrir hospitales -dos en la provincia de Teruel--, impulsar los servicios sociales, reducir las listas de espera quirúrgica y "con la actual financiación autonómica es imposible que lo hagamos, salvo que nos saltemos el déficit de manera frívola".

En esta situación, Lambán califica de "frívola e irresponsable" la "obsesión del PP y de Feijoo por bajar impuestos". "Con un déficit estructural del 4% y una deuda del 118 del PIB roza la temeridad", ha sentenciado. No osbatnte, asegura que "no llegará la sangre al río" porque el PP "siempre dice que va a bajar impuesto pero cuando gobeirna los mantiene o los sube", asevera.

AEROPUERTO CON ZONA FRANCA Y ESTACIÓN DE AVE

En el desayuno de Europa Press, el presidente Lambán también ha apostado por convertir el aeropuerto de Zaragoza en zona franca, con un "trato justo" po parte del Estado. Actualmente es el segundo en mercancías solo por detrás de Madrid. Y está en el centro del área del país "que concentra el 60% del PIB, con buena parte del empleo y la práctica totalidad de la automoción". Por eso, sería "justo convertirlo en zona franca, un tratamiento habitual en los puertos marítimos".

Defiende además, que "una segunda estación del AVE podría convertirlo en el tercer aeropuerto de pasajeros, compensando en parte la saturación de Madrid y Barcelona". Una operación cuyo coste está por definir. La DGA esperará a tener un "estudio económico serio" antes de trasladar la propuesta al Gobierno central. "Estamos perfilando de la mano de la Cámara de Comercio los pormenores del proyecto y evaluando lo que costaría; no sabemos exatmente la cuantía pero sí sería muy inferior a los 1.600 millones de euros que costaría la ampliación del aeropuero de El Prat que los catalanes no tienen ningun interés en realizar", ha apostillado. .

Síguenos en Twitter y Facebook