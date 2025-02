Juan, paciente de cáncer de piel y de próstata: "La gente que no es valiente también tiene derecho a salir de esto"

En 2024 se diagnosticaron en Aragón 8.600 nuevos casos de cáncer. Los más habituales son el cáncer colorrectal, el de próstata y el de mama. Actualmente la tasa de supervivencia de este último, está en el 90% y se ha conseguido reducir en un 7%, por ejemplo, el cáncer de pulmón en el caso de los hombres.

En este 4 de febrero en el que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, hemos conocido en COPE la historia de un auténtico luchador. Se llama Juan y es de Calatayud. Padece cáncer de piel y de próstata.

En 2024 le diagnosticaron un melanoma a raíz de una visita a su médico de cabecera por un catarro. “Tengo la piel muy blanca, tengo muchas pecas y soy propenso a estas cosas. Me lo analizaron y me dijeron que era un melanoma. La palabra "melanoma" asusta, pero afortunadamente me hicieron una limpieza, lo analizaron y ahora estoy un poco en seguimiento con la oncóloga y me controlan”.

Poco tiempo después le detectaron un tumor en la próstata. A finales de diciembre comenzó a recibir radioterapia. Ya lleva 22 sesiones. “Levantarme dos veces por la noche, pues lo veía normal. Me mandaron al urólogo y, efectivamente, me dijeron que tenía la próstata muy grande. Empezaron a hacerme pruebas: una ecografía, vieron algo, me hicieron una resonancia y me dijeron que tenía un cáncer de nivel 2, que se podía atajar operando con radioterapia.

PEDRO SANCHEZ EN NOVARTIS

Uno de los grandes aliados en la lucha contra el cáncer es la ciencia y la innovación. Precisamente esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la planta que la multinacional farmacéutica 'Novartis' tiene en La Almunia de Doña Godina.

En ella se trabaja en el desarrollo de radiofármacos para tratamientos oncológicos. Sánchez ha podido conocer 'in situ' la labor que desarrollan los investigadores de esta empresa en la búsqueda de nuevos fármacos para combatir y tratar de erradicar el cáncer. Una visita que el presidente ha aprovechado para trasladar un mensaje de esperanza a quienes padecen esta enfermedad.

Novartis cuenta en estos momentos con más de 300 estudios clínicos en marcha y da trabajo a más de 1.500 personas. Sánchez ha destacado sobre todo su carácter emprendedor y su apuesta por la innovación y el talento joven.

El sector farmacéutico representa el 1,5% del PIB nacional y da trabajo en España a más de 36.000 personas de forma directa y a 150.000 de manera indirecta.

TRATAMIENTOS EN ARAGON

En Aragón, más de 1.500 pacientes recibieron en 2024 un tratamiento inmunoterapia que aprovecha el sistema inmunológico para identificar y combatir las células malignas, siendo eficaz en distintos tumores y mejorando la supervivencia.

Estas terapias son utilizadas antes y después de la cirugía. Muchas veces se combinan con la quimioterapia y tienen un impacto muy positivo en el control a largo plazo de diversos tipos de cáncer, como el melanoma, el cáncer gástrico, el cáncer de pulmón o el cáncer de mama.

Otro avance importante es la instalación fuera de Zaragoza del primer acelerador para el tratamiento de pacientes oncológicos con radioterapia. Está ubicado en el Hospital San Jorge de Huesca y atiende a los pacientes de esta provincia, lo que ha permitido que, desde su puesta en marcha hace un año, 320 personas hayan recibido tratamiento sin tener que desplazar a la capital aragonesa.

Además está previsto que este año se realicen las obras del búnker que albergará otro acelerador en el nuevo Hospital de Teruel. Un proyecto que supondrá una inversión de tres millones de euros. Actualmente en Aragón, hay tres aparatos de este tipo en el Clínico de Zaragoza, otros tres en el Miguel Servet, y uno en el Hospital San Jorge de Huesca.