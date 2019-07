Interpeñas volverá a quedarse sin espacio propio las próximas Fiestas del Pilar. La responsable de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, así lo ha vaticinado después de recibir la propuesta de ubicación que le han hecho los peñistas. Solicitan el entorno de la Torre de Agua. Fue uno de los espacios que ya pusieron sobre la mesa el año pasado y que fue rechazado por cuestiones de seguridad –por su cercanía al río-, por las afecciones medioambientales y, sobretodo, porque no deja de ser una actividad lucrativa, algo oncimpatible con los usos de este espacio. "Es difícil darles una solución porque no puede haber ningún tipo de lucro y no podemos incumplir ninguna normativa en este sentido", admite Fernández.

La consejera espera que de cara a los pilares de 2020, estudiando todo con más tiempo, se les pueda dar una solución. La Unión Peñista se volverá a ubicar en el espacio Z de Valdespartera, donde tienen un pabellón gracias a un acuerdo con los gestores. No habrá Espacios de Convivencia para las peñas en los barrios, que puso en marcha Zaragoza en Común, porque nadie los ha pedido, ha indicado Fernández.

Preparativos de las Fiestas

Entretanto, el Ayuntamiento empieza a organizar las fiestas del Pilar de este año. Esta tarde se reúne por primera vez Zaragoza Cultural para dar luz verde a diversos contratos y poder llegar a tiempo.

Se abren los procedimientos para los escenarios de la Fuente de Goya, el recuperado de Jotas de la fuente de la Hispanidad, también el de la estructura de la ofrenda, food tracks, la Muestra de los Sitios, las bases de los concursos, etc.

Este año cambia parcialmente la ubicación de la Muestra Gastronómica de Echegaray. Se mantienen los metros cuadrados pero se libera el espacio frente a la Basílica y al ayuntamiento por cuestiones de seguridad. Pocos cambios y pocas novedades porque no hay tiempo ni dinero.

"Va a haber unos buenos Pilares porque además del Ayuntamiento los hacemos todos los zaragozanos, pero no vamos a esconder que la situación económica de Zaragoza Cultural es muy delicada", dice Fernández. El Ayuntamiento espera conocer los datos de la Auditoría a lo largo del mes de agosto.

