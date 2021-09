Heladería Tortosa: "El 'tarifazo' no se compensa ni subiendo el precio de los helados"

¿Cómo afecta la subida de la factura de la luz a un negocio como una heladería, que depende las 24 horas del día de la electricidad?. Para saberlo, nos hemos puesto en contacto con Noelia Jericó, que es la propietaria de heladería Tortosa en Zaragoza, que en los dos últimos meses de julio en comparación con otros meses de julio ha pagado en torno a un 80% más, duplicando casi la factura respecto al año pasado.

Noelia tiene en su establecimiento dos vitrinas donde se exponen los distintos helados que elabora, seis armarios congeladores y tres máquinas para fabricar helado, y todo ello permanece encendido las 24 horas. Además, “el aire acondicionado tiene que estar funcionando, las vitrinas tienen que estar encendidas, los armarios congeladores tienen que estar las 24 horas... Entonces, realmente el ahorro que te puedes hacer no es mucho, la verdad. Y bueno, la penalización que tenemos por trabajar es bastante grande con esto, con lo de la luz”. Un gasto que, asegura, no se podría compensar ni siquiera subiendo los precios de los helados. “Todo lo que es la subida de la luz lo tenemos que asumir de nuestro bolsillo. No podemos pedirle al cliente que haga un esfuerzo extra aumentando el precio de un día para otro, sin más”.

A todo ello se suma el incremento de precio de la materia prima (el azúcar, la leche, los huevos, la fruta...) que aunque no se excesivo, contribuya a aumentar los costes. “Yo tengo una subida de materia prima, pero la verdad es que es una subida mínima. Si yo utilizo ocho productos para elaborar un helado, la mínima subida que yo soporto de cada producto o que mi proveedor me hace, yo luego no se la puedo repercutir”.

¿Y cómo se presentan los próximos meses?. Pues Noelia tiene previsto aguantar con el negocio abierto hasta mediados de octubre. “Tras los días del Pilar cierro la heladería, así que dentro de lo malo, me queda un mes de aguantar estas subidas. Ahora ya si, si en enero la cosa sigue igual, voy a tener que hacer una subida de los precios la temporada que viene, porque si ya veníamos mal del año pasado con el COVID, todo esto no nos está ayudando en absoluto. Al contrario”.

Síguenos también en Twitter y Facebook.