Grancasa se reinventa: la transformación del centro comercial de Zaragoza con nuevas tiendas y una apuesta por la cultura

El centro comercial Grancasa de Zaragoza ha iniciado un importante proceso de renovación con el que busca consolidarse no solo como un referente de compras, sino también como un epicentro de cultura, ocio e innovación. Esta nueva etapa, marcada por la llegada de grandes marcas y una decidida apuesta por la experiencia del cliente, se acompaña de iniciativas para reforzar su vínculo con la ciudad, como el ciclo de pódcast en directo "Hablemos de futuro".

Una transformación con grandes nombres

La gerente de Grancasa, Susana Betrán, ha destacado que esta fase de reposicionamiento tiene como uno de sus hitos principales la reciente apertura de Primark, una llegada muy esperada. A esta se suman otras enseñas de peso como Álvaro Moreno, que estrena su primera tienda en un centro comercial en Zaragoza, Primaprix o el operador local Casa García. Además, marcas ya presentes como Stradivarius han ampliado sus locales o han introducido sus nuevos conceptos de tienda.

Según Betrán, el objetivo de todos estos cambios es "ofrecer al visitante, pues, una experiencia completa actual y alineada con las tendencias en el consumo". La renovación busca atraer rótulos importantes a nivel nacional e internacional sin olvidar el comercio local, creando una oferta comercial diversa y moderna.

Un espacio de diálogo y futuro

Para acompañar este crecimiento, Grancasa ha lanzado ‘Hablemos de Futuro’, un ciclo de pódcast en directo y de acceso gratuito que funciona como un "espacio de diálogo abierto a la ciudad". La iniciativa reúne a empresas, instituciones y ciudadanos en un "foro de de emprendimiento, de ideas, de talento", ha explicado la gerente. El objetivo es mantener y potenciar la "conexión tan especial que tenemos con Zaragoza y con los zaragozanos".

Más que solo compras

Esta nueva visión va más allá de la actividad comercial. Grancasa apuesta por ser un "espacio vivo" que ofrece ocio, cultura y actividades que invitan a los visitantes a quedarse y disfrutar. "Al final lo que apostamos es por por por ofrecer experiencia al cliente", ha señalado Betrán, reforzando la idea de establecer y mantener una "conexión real que tenemos con los zaragozanos".

El mensaje final para los zaragozanos es claro: "Grancasa no es solo compras, Grancasa es un espacio de experiencia, de aprendizaje, de inspiración". Susana Betrán concluye que el centro busca ofrecer una "experiencia global" en la que la visita sea un paseo por las tiendas, pero también un momento de conexión para la ciudad, sus empresas y sus habitantes.