El festival "Vive Latino" llegará a Zaragoza en septiembre de 2020

Zaragoza acogerá los días 11 y 12 de septiembre uno de los mayores festivales latinos del mundo. Se trata del Vive Latino, un festival mexicano que se celebra desde 1998, y que es considerado el más importante de todos los que se hacen en Hispanoamérica. Bunbury y Kase.O. son unos de los grandes protagonistas de un cartel que también recoge a Andrés Calamaro o Ara Malikian, pasando por Vetusta Morla, León Benavente y Taburete. También se han confirmado otros nombres como Café Tacvba, Molotov, Aterciopelados, Babasónicos, Mon Laferte, Miss Caffeina o Carlos Sadness.

Junto a Kase.O, otros dos componentes de Violadores del Verso estarán en el cartel: R de Rumba y Sho-Hai. También actuarán Lionware, Face Down Ass Up y The Dollar Club. Y otros españoles que también están en el cartel son Iván Ferreiro, Leiva, Rulo y la Contrabanda, Viva Suecia, Miss Cafeina, Carlos Sadness, Sidonie, Mikel Erentxun y Bebe. Desde América estarán presentes en la capital aragonesa el Instituto Mexicano de Sonido, Carla Morrison, Ximena Sariñana, Mula, Dengue Dengue Dengue, Nortec, Caligaris, Centavrvs…

Más de 30.000 personas llegarán con el Vive Latino

El espacio de la Expo 2008 volverá a ser el epicentro de la ciudad acogiendo a más de 30.000 personas durante el 11 y 12 de septiembre en tres escenarios: el principal estará ubicado en la explanada del Palacio de Congresos, el secundario estará en el anfiteatro a orillas del Ebro y uno más en la zona de islas. Es la primera vez que este festival sale de su entorno habitual y lo hace en Zaragoza.

El evento pasará la frontera haciéndose notar en toda la ciudad. “No tendrá camping por lo que hoteles, hosteleros y otros servicios privados se verán beneficiados”, ha dicho la consejera de Cultura, Sara Fernández. Para ella, con este evento, “Zaragoza, la quinta ciudad española más importante, estará en el mapa con este gran evento que recupera el resplandor de tiempo de la Expo 2008 que fue un revulsivo para nuestra ciudad”.

El promotor zaragozano Nacho Royo ha apuntado que lo que se pretende con esta nueva etapa del Vive Latino en Zaragoza es “crear un puente que traspase el océano”. El cartel, ha dicho, “es impecable y creo que es de lo más grande que ha venido a Zaragoza”. Los primeros abonos limitados al precio especial de 99 euros estarán a la venta a partir de las 20.00 horas de este martes en la página oficial de ticketmaster.

