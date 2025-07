El Festival Vino Somontano 2025 celebra 25 años de sabor, cultura y experiencias únicas

Barbastro vuelve a vestirse de gala este verano para acoger una de las citas más esperadas del calendario enogastronómico: el Festival Vino Somontano, que este 2025 alcanza su 25.ª edición. Durante cuatro días, la ciudad oscense ofrecerá un recorrido sensorial en el que el vino, la alta gastronomía y la cultura se unen en una experiencia irrepetible.

El corazón del festival será, como cada año, la Muestra del Vino Somontano, ubicada en el Recinto Ferial. Allí, los asistentes podrán degustar más de ochenta vinos distintos de la Denominación de Origen Somontano, acompañados por tapas de más de veinte restaurantes y productores locales. La atmósfera, festiva pero cuidada, convierte cada noche en una celebración del producto de proximidad y del saber hacer vinícola de la zona.

la mejor gastronomía con tapas de autor

Como novedad destacada, el festival incorpora la 'Experiencia 25 Aniversario', un formato más íntimo que reunirá a reconocidos chefs con Estrella Michelín en sesiones limitadas a 25 personas. En estos pases, se prepararán tapas en directo maridadas con vinos de edición especial y un bombón conmemorativo como broche final. Una oportunidad exclusiva para quienes buscan una vivencia gourmet al más alto nivel.

También la cultura volverá a ocupar un lugar central en el festival, con un espectáculo distinto cada noche en el Centro de Congresos de Barbastro. Desde magia e ilusionismo hasta música disco, tributos rock y humor, la programación busca atraer a un público amplio y diverso.

Paralelamente, las catas temáticas ofrecerán a los más curiosos la posibilidad de profundizar en el mundo del vino de la mano de expertos y enólogos, con sesiones centradas en crianza, historia vinícola y maridajes singulares.

Para facilitar el acceso, la organización ha previsto autobuses desde Zaragoza y Huesca el sábado 2 de agosto, lo que permitirá a muchos visitantes disfrutar del festival sin preocuparse por el coche. Además, un tren turístico conectará los principales puntos de Barbastro con el recinto. Para quienes deseen prolongar la noche, la música seguirá sonando gracias a sesiones DJ hasta la madrugada.

un cuarto de siglo

Con esta edición especial, el Festival Vino Somontano no solo celebra su pasado, sino que mira hacia el futuro con propuestas innovadoras que abren la puerta a nuevas generaciones de aficionados al vino. Un cuarto de siglo después de su nacimiento, el festival sigue demostrando que el Somontano no solo se bebe: también se vive. 25 años no se cumplen todos los días y este año lo celebran por todo lo alto.