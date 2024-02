Falta de personal y medios anticuados: radiografía de la Guardia Civil y Policía Nacional en Aragón

El asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate en una operación contra el narcotráfico, ha provocado una oleada de repulsa que, en Aragón, se ha hecho visible en numerosas concentraciones a las puertas de los principales ayuntamientos de la comunidad. Han sido convocadas, al igual que en el resto de España, por la Federación de Municipios y Provincias. También se ha guardado un minuto de silencio ante el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

Un suceso que nos lleva a preguntarnos en qué condiciones trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Aragón. ¿Podría pasar algo similar en la comunidad? ¿Tienen los agentes medios humanos y materiales para evitarlo?

Lo cierto es que, en Aragón, “no solo puede suceder, es que ya ha pasado”. Así nos lo decía en COPE Cristóbal Soria, agente de la Benemérita en Teruel y miembro de la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC). Con pesar, ha recordado el triple asesinato de Andorra, en diciembre de 2017, cuando Igor el Ruso mató a dos guardias civiles y al agricultor José Luis Iranzo.

Sin chalecos antibalas

Entre otras cosas, nos ha contado que “tuvieron que morir 3 personas” para que los agentes tuviera chalecos antibalas en condiciones. Cuando sucedieron los hechos, “uno de ellos llevaba uno que se lo había comprado él mismo y el otro llevaba uno dos tallas más pequeñas”, ha recordado.

Entretanto, les siguen faltando vehículos. “Algunos tienen más de 500.000 km y no pueden meterse en determinadas zonas; y los eléctricos tienen tan poca autonomía que no podemos salir con ellos a según qué sitios”, se lamenta.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehí­culo en una carreteraGUARDIA CIVIL





Lo que tampoco se ha solucionado es la falta endémica de agentes. Para que te hagas una idea. Desde la Asociación Unificada de Guardia Civil calculan que faltan unos 800 efectivos en Aragón. “En cualquier puesto de la Guardia Civil y cualquier unidad que no es de Seguridad Ciudadana falta gente, se jubila más gente de la que entra, es una locura la falta de personal”, asegura.

A esto hay que añadir que no todas las personas que integran el cuerpo están patrullando. “Los mandos y el personal administrativo hace su trabajo, pero no están en la calle”, insiste. La falta de efectivos provoca que los agentes hagan turnos que no respetan la legislación laboral. “Entran a las 5 de la mañana, se van a las 14h y vuelven a entrar a las 22h”, asegura Cristóbal Soria.

La situación de los cuarteles también es una denuncia recurrente. “En la provincia de Teruel, no hay ni uno solo que esté abierto las 24 horas, si la gente tiene que poner una denuncia a 70 km, no lo hace, así se bajan las estadísticas”, ha explicado.

Este agente quiere dejar claro que “los culpables' de que pasen cosas son los delincuentes”, pero eso no significa que no haya “responsables”. Y ahí es cuando señala al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; y al director general de la Guardia Civil, “que son quienes tienen que poner soluciones”.

La situación de la Policía Nacional

La situación de la Policía Nacional tampoco es mucho mejor. El catálogo de puestos de trabajo, o sea, las plazas de plantilla disponibles, llevan sin actualizarse desde el año 2008. Estamos funcionando con una previsión de efectivos de hace 16 años.

Control de la Policía Nacional a un camión en la provincia de HuescaPOLICÍA NACIONAL





Vamos a poner el foco en 3 puntos para que veamos ejemplos prácticos. Ibón Domínguez, agente de la Policía Nacional en Jaca y portavoz del sindicato JUPOL en Zaragoza y Huesca, nos ha explicado los problemas a los que se enfrentan en la comisaría provincial de Huesca. En Canfranc, donde hacen control de fronteras, no tienen medios adecuados.

“Es una una zona caliente de paso de drogas, son clanes muy preparados con armas de calibre de guerra, necesitan chalecos antibala que puedan soportarlo, así como cascos y escudos balísticos”, apunta.

Además, lamenta que tengan que desplazarse a Huesca a dar cobertura durante los partidos de fútbol por falta de efectivos. Porque si están en Huesca, ¿quién atiende la frontera por Canfranc?

Control fronterizo de la Policía Nacional en la provincia de HuescaEFE





También en Zaragoza capital faltan operativos. En Aragón, la punta de lanza de las operaciones antidroga es la Policía Judicial. Pero también están las Unidades de Prevención y Reacción, que en ocasiones prestan apoyo en “zonas calientes” como Gibraltar, en zonas muy cercanas a Barbate, donde han matado a los dos agentes de la Guardia Civil. Y para ello “necesitan nuevas y mejores furgonetas”, porque el material “se ha quedado desfasado”.

Otro ejemplo muy claro lo tenemos en la comisaría de Calatayud. Allí, “la situación es grave”, señala Domínguez. Faltan 20 policías y “se puede dar la circunstancia, nada excepcional, de que no haya policías en la calle disponibles para atender un caso de de violencia de género”, apunta.