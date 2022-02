Paco Martínez Soria: elegante, divo y amante del teatro

Es de sobra conocido por sus películas, su forma de ser y por lo que aportó a la gran pantalla. Pero... ¿cómo era realmente Paco Martínez Soria? Este pasado sábado se cumplía el 40 aniversario de su muerte y en COPE Zaragoza hemos querido descrubrir un poco más sobre su figura de la mano del escritor aragonés Javier Lafuente, autor de la obra 'El don de la risa'.

"Hay que recalcar mucho", nos ha explicado Lafuente "que en la gran pantalla no tenía nada que ver con lo que era en la vida real". Explica, en este sentido, que era "elegante, sensible, serio" e incluso aseguraba que "él no tenía humor baturro" pese a haber nacido en Tarazona. Y es que vivió 75 años en Barcelona y tenía un humor grave y serio, tal y como se definía a sí mismo.

Asegura que el fenómeno 'Martínez Soria' surgió en el año 1966. Con la película 'La ciudad no es para mi', cuando "él, junto con el productor Pedro Masó, convierten la obra de teatro de Fernando Lázaro Carreter en una película que recauda en taquilla una barbaridad para época". De hecho, añade Lafuente que "fue un récord hasta que llegó Alfredo Landa con 'No desearás al vecino del quinto'".

UN DIVO

En su libro, Javier Lafuente también ha recopilado multitud de historias, como por ejemplo la de un viaje a París que realizó el artista turiasonense. "Hay una que cuenta su hijo, el fraile que vive en el Monasterio de Poblet", nos explica, "de cuando llevó a su mujer y a ese mismo hijo de viaje por Europa". Allí se personificó el carácter de divo que tenía en su personalidad.

Y es que la anécdota fue la siguiente: "Estuvieron en Londres, Viena o París. Y él, que era muy divo, estaba harto de que nadie lo reconociera. Él reconocía que tenía que ser la gran estrella. Entonces estaba mosqueado hasta que un día en París encontró a unos turistas españoles que lo reconocen. Su hijo cuenta que ahí se transformó en el Paco Martínez Soria que todos conocemos. Se quitó la chaqueta y cogió un constipado aquella misma noche porque se sentía a gusto por fin, al sentirse reconocido".

Dejó un gran legado, que sigue persisitiendo, y un sinfín de anécdotas. La gran mayoría están recogidas en la que ha sido la primera biografía de Paco Martínez Soria, 'El don de la risa', que firma Javier Lafuente y que es una suerte de viaje en el tiempo para conocer un poco más en profundidad cómo era este genio de la comedia.

Un Martínez Soria que "no es que odiase el cine", pero que "lo hacía como un modo de pagar el aguinaldo de su familia y de los actores que en ellas salían. Él, en realidad, era un gran enamorado del teatro e incluso llegó a fundar su propia compañía. Esa sí que fue una de sus grandes pasiones, pese a que muchas veces el recuerdo de su figura nos traslade a la gran pantalla.

Síguenos en Twitter y Facebook