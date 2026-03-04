Águilas celebra el 8M con su primera Carrera de la Mujer y premios a la igualdad

La concejala de la mujer de Águilas, Elena Casado, ha presentado el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La agenda incluye una gala institucional, la primera Carrera de la Mujer del municipio y diversas propuestas culturales y educativas que se extenderán durante todo el mes de marzo bajo el lema 'la voz que transforma'.

Gala institucional y premios por la igualdad

El acto central será la Gala institucional que se celebrará el jueves, 12 de marzo, a las 20:00 horas, en el auditorio Infanta Doña Elena. El evento comenzará con una puesta en escena titulada 'la voz que mueve el mundo, la voz que transforma', un homenaje al papel de la voz femenina en el arte y la cultura a lo largo de la historia.

Este año, el Ayuntamiento ha decidido premiar a dos proyectos en lugar de a mujeres a título individual. Los galardonados son la obra teatral 'Pepín', de la compañía Imaging Teatro, por su labor educativa en valores de igualdad con niños de primaria, y el proyecto 'mujer tenías que ser', de Jampoteatro, que celebra los personajes femeninos de la literatura española.

Es muy gratificante ver cómo niños y niñas entienden este mensaje" ELENA CASADO Concejala de la Mujer en Águilas

La concejala ha destacado que 'mujer tenías que ser' es un proyecto trabajado por mujeres y hombres, siendo la primera vez que se premia una iniciativa de este tipo. "En esta lucha incansable para conseguir la igualdad real, pues debemos implicarnos toda la sociedad, mujeres y hombres", ha señalado Casado.

Carrera, teatro y literatura completan la agenda

Una de las grandes novedades de este año es la celebración de la primera 'Carrera de la Mujer' en Águilas, que tendrá lugar el domingo, 8 de marzo. La prueba, que también se puede realizar caminando, saldrá a las 10:00 desde la puerta del Ayuntamiento, con un recorrido de 8 kilómetros para corredores y 5 para caminantes.

La programación incluye también la lectura del manifiesto institucional el miércoles, 11 de marzo, y varias representaciones teatrales como 'Cuando el cuerpo recuerda' y 'Dilo, reina'. Además, se presentará el libro 'punto de partida' de la escritora Oración Peñas y Cruz Roja Juventud organizará un taller infantil 'generación igualdad'.

El programa se completa con la obra 'los nubarrones', a cargo del Instituto Alfonso Escamez, y un 'microabierto' el 18 de marzo en la Bodeguilla del Casino. Este último será un espacio para el debate donde, según el lema, cualquier mujer pueda tomar la voz.