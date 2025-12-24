Jorge Azcón pide en COPE a VOX que “no ponga palos en la rueda” para no ayudar a Pedro Sánchez

El presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, ha hecho balance de su gestión al frente del Ejecutivo autonómico en una entrevista en COPE Zaragoza, donde ha destacado que la comunidad se encuentra en un momento “excepcionalmente positivo”. De cara a las próximas elecciones autonómicas, Azcón ha afirmado que su objetivo es “contar la verdad” de lo que su gobierno ha hecho durante estos dos años, con “datos y hechos”, para convertir a Aragón en un “motor de cambio económico para España” y también de “cambio político”.

La relación con Vox

Azcón ha abordado la falta de acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos, motivo que ha precipitado el adelanto electoral. El presidente ha defendido que el presupuesto que se puso sobre la mesa era positivo para la región, ya que “incrementaba en más de 500 millones de euros lo que destinábamos a sanidad, en más de 200 millones a políticas educativas” e incluía una bajada de impuestos en vivienda y sucesiones. A pesar de ello, ha lamentado, “Vox ha preferido no ponerse de acuerdo”.

El líder del PP aragonés ha enviado un mensaje directo a la formación: “Vox tiene que reflexionar sobre si lo que quieren sus votantes es que el Partido Popular tire del carro y que ellos ayuden, o ponerle palos en la rueda”. En este sentido, ha advertido de que esta actitud solo beneficia al presidente del Gobierno: “Creo que si Vox no empuja, ayuda a Pedro Sánchez”. Azcón ha recordado que esta falta de apoyo a los gobiernos del PP no solo ocurre en Aragón, sino también en otras comunidades como Extremadura, Baleares o Castilla y León.

Campaña en clave nacional

Aunque Azcón ha insistido en que su prioridad es que el debate se centre en Aragón, ha reconocido que “en España están ocurriendo cosas tan sumamente graves, que es imposible no hablar de lo que ocurre”. Ha señalado directamente al PSOE, afirmando que está “desbordado por los casos de corrupción”, lo que dificulta que el debate no se tiña de clave nacional. Sin embargo, ha remarcado que las elecciones autonómicas son “para elegir al próximo presidente de Aragón, no vamos a elegir al próximo presidente de España”.

Críticas a la candidata socialista

Sobre su principal rival, la candidata del PSOE Pilar Alegría, Azcón la ha calificado de “candidata forzada” que “ha venido aquí obligada a presentarse”. Sostiene que su principal problema es que no defenderá los intereses de la comunidad: “Pilar Alegría va a defender a Sánchez, no a los aragoneses”. Para justificarlo, ha recordado que, como ministra, “da subvenciones a Cataluña para su circuito de automovilismo, pero no da subvenciones al Cañiz, al circuito aragonés”.

Finalmente, el presidente ha acusado a la portavoz del Gobierno de tener un problema “con la verdad”. Según Azcón, “desde la mesa de la portavocía del consejo de ministros se ha faltado tantas veces a la verdad, se ha mentido tanto, que es imposible que nadie que tenga un poco de sentido común crea en lo que diga Pilar Alegría”.