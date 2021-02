Vacunación COVID: problemas para contactar con los mayores de 80 años

Continua la campaña de vacunación frente al coronavirus en Aragón. Durante esta semana se vacunará a 26.684 personas: 16.000 recibirán dosis de Pfizer y 10.900 de Astrazeneca. De momento, no hay más vacunas de Moderna disponibles hasta el mes que viene.

En los próximos días seguirá la vacunación entre personal sanitario y estudiantes en prácticas tanto del ámbito público como privado. A ellos se destinarán unas 18.600 dosis. Habrá casi mil vacunas para residencias y el resto, algo más de 7.000, serán para grandes dependientes y mayores de 80 años. En este último grupo está la gran novedad de los próximos días.

Después de que la semana pasada comenzara el proceso en 23 centros de salud, ahora la vacunación entre mayores de 80 se va extendiendo por el territorio. Eso sí, aquí está surgiendo un problema. Y es que muchas personas mayores no pueden coger el teléfono y cerrar una cita de vacunación como nos contaba en COPE Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.

"Hay personas muy mayores que, aunque tengamos bien sus datos personales y número de teléfono, no están en las mejores condiciones como para poder concertar una cita con su centro de salud y saber si alguien les va a poder acompañar", afirma Tolosana. Se pide por tanto, a los familiares de estas personas mayores que actualicen en sus centros de salud los datos de con quién se puede contactar para cerrar la cita de vacunación.

NO HAY VACUNAS A DOMICILIO

Es importante saber que las vacunas solo se ponen en los centros de salud. Los sanitarios no se desplazan a los domicilios. Hay delincuentes que ya se están aprovechando para llamar a los ancianos, obtener sus datos e intentar entrar en sus domicilios. Algo de lo que ya ha alertado la Guardia Civíl y que está pasando sobre todo, en las Islas Baleares.

"Parece ser que así es. La población debe saber que estas vacunas no pueden conservarse a temperatura ambiente y por tanto, no podemos realizar su traslado a domicilio. La vacunación se está haciendo solo en los centros de salud. Además, cuando llamamos para cerrar la cita de vacunación, no preguntamos ningún otro dato más allá de concertar la cita", nos cuenta Tolosana en COPE.

Las citaciones para los mayores de 80 años se irán realizando de forma semanal en función de la disponibilidad de vacunas. Hasta el momento se han administrado 110.000 dosis de la vacuna en Aragón, 43.000 de ellas correspondientes a la segunda dosis.

