Desalojan y clausuran un edificio en Zaragoza por riesgo de derrumbe

Los Bomberos de Zaragoza han desalojado este martes por la tarde un edificio de cuatro plantas con ocho viviendas habitadas situado en el número 6 de la calle Arcadas, en el barrio de La Magdalena. El edificio ha quedado completamente clausurado tras el aviso de un inquilino y una primera inspección técnica.

El origen del desalojo

Según han informado fuentes municipales, la alerta se ha activado después de que uno de los inquilinos avisara al 080 tras la caída de un falso techo en una de las viviendas. Durante la inspección, los bomberos también han localizado varias grietas en el inmueble, lo que ha elevado la preocupación por su estabilidad.

El suceso ha tenido lugar en el número 6 de la calle Arcadas, donde la caída de un falso techo en uno de los pisos ha destapado problemas estructurales más graves. La aparición de múltiples grietas ha sido el detonante para que los servicios de emergencia decidieran la clausura inmediata de todo el inmueble por precaución.

Asistencia a los vecinos afectados

En el momento en que se ha dado el aviso, se encontraban nueve vecinos en el interior del edificio. Por ahora, solo uno de ellos ha requerido alojamiento por parte del ayuntamiento, una gestión que ya ha sido tramitada por los Servicios Sociales municipales.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza han actuado con celeridad para atender a los afectados. Aunque en el edificio residían nueve personas en el momento de la evacuación, únicamente un vecino ha necesitado una solución habitacional de emergencia, que ya ha sido gestionada.

A la espera de una inspección técnica

Tras la primera inspección realizada por los técnicos de Bomberos, se ha tomado la decisión de clausurar todo el edificio como medida de seguridad. La clausura se mantendrá hasta que los técnicos de Urbanismo realicen este miércoles una revisión en profundidad para evaluar los daños estructurales.

El edificio desalojado en el barrio de La Magdalena permanecerá cerrado a la espera de un informe técnico exhaustivo. La inspección que Urbanismo realizará mañana será clave para determinar el futuro del inmueble y la seguridad de sus ocho viviendas habitadas.