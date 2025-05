Desalojadas 18 personas en Zaragoza tras un derrumbe en Las Delicias

Desalojadas 18 personas de un edificio de viviendas del barrio de las Delicias, en Zaragoza. El suelo del patio interior del edificio de la calle Arias 19 se ha derrumbado y ha caído sobre un local que se usa como almacén sin causar heridos. También se ha desplomado el muro que une los edificios 19 y 17 de esta calle.

Tras la inspección realizada por Urbanismo, se ha podido comprobar que la estructura estaba altamente oxidada, probablemente por no estar bien protegida ante la humedad durante un periodo de tiempo prolongado. Se ha observado además, que uno de los pilares está fracturado y el resto no han podido ser valorados por no poder acceder a la zona. No se han apreciado daños en los edificios colindantes, pero sí se prohíbe el uso de sus terrazas por precaución.

VECINOS DESALOJADOS

De los 18 vecinos afectados, la mayoría han podido encontrar un lugar donde alojarse, en casa de familiares o amigos, pero el Ayuntamiento también ha ofrecido alternativa habitacional a quien lo necesitase. Así, dos familias monomarentales con un total de seis menores han sido alojadas en el Albergue Municipal, en los módulos que allí hay habilitados para familias.

También ha pedido ayuda al Ayuntamiento un joven al que se le ha facilitado una pensión y que en las próximas horas será atendido por Servicios Sociales. Los vecinos no podrán regresar a sus casas hasta que no se hayan reparado las estructuras dañadas y la seguridad esté garantizada.

El Ayuntamiento ha solicitado a la propiedad del inmueble que lleve a cabo varias acciones para garantizar la seguridad del edificio antes de que los vecinos regresen a sus viviendas. Así, se ha solicitado que, bajo dirección técnica, se adopten medidas de seguridad como el apuntalamiento del edificio para evitar que progresen los daños. Se ha pedido también el desescombro y la limpieza de la zona trasera del local afectado por el desprendimiento para poder acceder y desarrollar los trabajos posteriores, así como la revisión y reparación de la estructura del edificio reparando las zonas dañadas. También, la propiedad del inmueble deberá reparar los muros laterales de la terraza.

inspecciones de vivienda en la ciudad de zaragoza

El estado de muchos edificios de Zaragoza está trayendo de cabeza últimamente al Ayuntamiento. El derrumbe de este miércoles en Las Delicias se suma a los incidentes que ha habido últimamente en la Plaza Santo Domingo, en el Tubo o en el Gancho con la aparición de grietas o la caída incluso, del suelo de un balcón.

Precisamente en la zona de Pignatelli y San Pablo es donde ha comenzado, desde hace 3 semanas, un plan especial del Ayuntamiento para comprobar el estado en el que se encuentran los edificios de viviendas. Se van a inspeccionar un total de 277 inmuebles en calles como Mariano Cerezo o Agustina de Aragón.

En estas calles, a la degradación de los edificios se suma el problema de la okupación ilegal. Todo ello ha provocado que este mismo miércoles también haya tenido que ser desalojado y cerrado un edificio okupado en la Calle Zamoray numero 6.

Allí se ha declarado un incendio. Algo que unido al mal estado del edificio, que data de 1883 y cuenta con vigas de madera, ha provocado el desalojo de 13 personas.