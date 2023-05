"El Damasquino", el sueño más dulce de tres jóvenes refugiados en Zaragoza

Albeshr huyó de Siria con 20 años. Dejó allí a su familia y salió de su país para construir una vida que allí estaba siendo destruída por la guerra. Hoy tiene 25 años, vive en Zaragoza y tiene su propia pastelería, “El Damasquino”, que cumple un año trayendo hasta Aragón los dulces típicos de Siria.

"Salí de mi tierra por la guerra. El servicio militar era obligatorio y tuve que salir de allí", nos ha contado Albeshr en COPE. A Zaragoza, afirma, llegó prácticamente por causalidad: "Llegué a Málaga primero tras pedir refugio. Después a través de una organización me mandaron a Zaragoza y me quedé aquí. No sabía nada de Zaragoza. Al llegar pensé primero en aprender el idioma y luego en buscar un primer trabajo para ver qué me salía en un futuro".

Y lo que le deparó el futuro fue su propia pasteleria. Albeshr, despues de dejar Siria, tuvo una tienda de dulces con su hermano en el Líbano. Allí aprendió a hacer los pasteles más tipicos de su país. Una vez que llegó a España, y durante la pandemia, enseñó a preparar estos dulces a sus amigos, Hussam y Mussab, a los que había conocido en una organización de refugiados en Zaragoza. Fue entonces cuando decidieron montar su propio negocio impulsados por Albeshr: "Durante la pandemia nos quedamos sin trabajo. Estando en casa con los compañeros, nos aburríamos y les enseñé a hacer pasteles. Al principio me decían que cómo ibamos a montar una tienda, pero son buenos alumnos, aprenden rápido".

Ahora Albeshr, Hussam y Mussab cumplen un año al frente de la pastería “El Damasquino” en San Vicente Mártir. "Nunca en mi vida pensé en dedicarme a la pastelería pero es algo que me gusta muchísimo. No me importa pasar mucho rato en el obrador, me encanta", nos cuenta Hussam en COPE. "Tenemos un bizcocho de coco que se vende mucho y por supuesto, la baklava con anarcados y diferentes frutos secos que gusta mucho a los zaragozanos", afirma.

Estos tres jóvenes refugiados están perfectamente integrados en el barrio y se llevan a las mil maravillas con sus vecinos: "Los zaragozanos son muy majos, te apoyan muchísimo y te enseñan trucos de la vida cuando te ven ante una dificultad".

