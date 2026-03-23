'La ciudad en Ofrenda': Así es el colorido cartel de las Fiestas del Pilar de 2026

La artista zaragozana Jesana Motilva Santaliestra ha plasmado en su obra la emoción que su abuelo siempre anheló ver. "Él siempre se preocupaba de que no me faltara un lápiz o un cuaderno", ha recordado Motilva, y ante la noticia de un nuevo ganador del concurso del cartel, siempre le decía: "Hijica, algún día ganarás tú". Una ilusión que finalmente se ha materializado en su propuesta, donde predomina el color amarillo como símbolo de alegría y sol.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Cartel de las Fiestas del Pilar 2026: 'La ciudad en ofrenda'



Mi abuelo siempre me decía 'Hijica, algún día ganarás tú" Jesana Motilva Ganadora del concurso del cartel para las fiestas del Pilar

La propuesta de Motilva, titulada 'La ciudad en ofrenda', ha sido la elegida entre las 112 obras presentadas para anunciar las Fiestas del Pilar de 2026. Así lo ha desvelado la alcaldesa, Natalia Chueca, este mediodía, en el Ayuntamiento de Zaragoza, tras la deliberación del jurado. Los dos accésits han recaído en "Fragmentos culturales", de Héctor Fernández Cousiño, y en "¡Date una vuelta!", de Isabel Cristina Mendivil Lafaja.

El veredicto del jurado

El jurado, presidido por la consejera de Cultura, Sara Fernández, ha destacado la "buena fusión de las tipografías", una "paleta cromática muy bien trabajada" y una "composición en ramo perfectamente ejecutada". Según han expresado miembros del jurado como el periodista Pedro Zapater y la ilustradora Vera Galindo, la obra "sobresale especialmente por su singularidad e imaginación, y por representar los principales iconos de las Fiestas del Pilar con una mirada fresca, divertida, renovada, optimista y simpática".

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 'Fragmentos culturales' ha recibido uno de los accesits

La decisión "no ha sido fácil porque se han presentado propuestas muy variadas con una gran calidad", ha señalado el jurado. También se ha valorado la versatilidad de la propuesta ganadora y sus posibilidades de adaptación a diferentes formatos. Sobre los accésits, se ha valorado la paleta de colores de "Fragmentos culturales" y la originalidad de "¡Date una vuelta!", que invita a explorar el cartel girándolo 360 grados.

Yo trabajo mucho con emociones y si hablo de emociones creo que la que prima es la ilusión" Jesana Motilva Ganadora del concurso del cartel para las fiestas del Pilar

Alta participación nacional e internacional

A la XCVI edición del concurso se han presentado un total de 112 obras. El 57,14% de los participantes son aragoneses, mientras que un 32,65% procede de otras quince ciudades españolas. Además, el certamen ha contado con una notable participación internacional (10,20%), con autores de Rumanía, Colombia, Italia, Estados Unidos y China. El premio para el cartel ganador está dotado con 4.000 euros, mientras que los dos accésits recibirán 500 euros cada uno.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 'Date una vuelta', otro de los carteles finalistas

La alcaldesa Natalia Chueca ha destacado el inicio de la cuenta atrás para las fiestas. "Estoy segura de que va a gustar a los zaragozanos, porque apela a la esencia de nuestras fiestas: nuestra Ofrenda", ha afirmado. Ha recordado que "llevamos un año trabajando arduamente en que [la fiesta] se viva en todas las calles y plazas de Zaragoza", y se ha mostrado convencida de que este 2026 "será un récord en todos los sentidos" tras los más de 2,6 millones de visitantes del año pasado.