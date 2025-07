Avanza reubica buses eléctricos que circulan por Zaragoza en recorridos más cortos

30 autobuses urbanos tuvieron que retirarse el miércoles por la tarde a cocheras por diversas averías o porque se habían quedado sin batería. Desde el CUT, el Colectivo Unitario de Trabajadores, denuncia que estas situaciones se están convirtiendo en la "tónica habitual" este verano, provocando largas esperas en las paradas en plena ola de calor. Algo que se ha agravado, además, con la entrada en vigor de los horarios de verano y los recortes en las líneas.

Según denuncia el CUT, la mayoría de las incidencias son producidas por sobrecalentamiento de motores, averías en el aire acondicionado y agotamiento de las baterías en los vehículos eléctricos. Acusan a la empresa de falta de mantenimiento. Desde Avanza aseguran que se están intensificando las revisiones en talleres. El director de Avanza, Carlos Agulló, ha reconocido que el mes de junio hay sido "muy difícil porque ha sido el más caluroso de los últimos años". "Hemos reforzado el mantenimiento preventivo con limpiezas especiales en aires acondicionado" para garantizar "un transporte confortable".

En cuanto a los buses eléctricos no hablamos de averías como tal, sino de que no aguantan una jornada completa y se tienen que retirar a cocheras. Recordamos que son vehículos nuevos y que la mayoría de las incidencias se producen en los buses de la marca Irizar, de los que hay unos 60-70 circulando por la ciudad. Como ha explicado Argulló están intentando destinarlos a líneas con recorridos más cortos. "También hemos intentando cargarlos al mediodía, pero es difícil porque la carga no es rápida y no nos permite ser ágiles", ha añadido.

Con los nuevos vehículos de Mercedes que están llegando no hay estos problemas. Ya están en funcionamiento por la ciudad una veintena. "El gran grueso llegará este mes de julio" y "están dando muy buen resultado", ha apuntado Agulló.

Por cierto que Avanza y la Universidad de San Jorge van a poner una marcha una nueva cátedra de Investigación e Innovación en el transporte que comenzará al curso que viene.