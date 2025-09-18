Aragón duplica su capacidad asistencial en salud mental para menores con un nuevo hospital de día

El lunes 22 de septiembre abrirá sus puertas en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza el nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto-Juvenil. Será el segundo en la capital y ayudará a duplicar el número de plazas. Atenderá a una media de 10 a 15 pacientes diarios, que van de los 6 a los 17 años. Se trata de un dispositivo de hospitalización intermedia, es decir, destinado a pacientes que necesitan una ayuda psicológica o psiquiátrica diaria pero no requieren ingreso.

Las instalaciones se encuentran en la cuarta planta del Hospital Materno Infantil. Allí, un equipo multidisciplinar con 8 profesionales atenderá todo tipo de patologías relacionadas con la salud mental, desde trastornos de la conducta alimentaria, psicóticos, obsesivos, de conducta... El consejero de Sanidad, José Luís Bancalero, ha indicado que "se han contratado dos psiquiatras 'super' especialistas en la patología mental infanto-juvenil", además de psicólogo clínico, enfermería especialista en salud mental, trabajadores sociales, educadores...

Los niños y jóvenes permanecerán en el hospital de 9 a 15h. Desayunan y comen allí, reciben terapia, también clases y podrán después volver a sus casas. "Esto les permite, en una edad muy delicada de la vida, que no desconecten de su ámbito formativo ni familiar", ha indicado el director general de Salud Mental, Manuel Corbera.

La estancia media está entre 3 y 6 meses, según la patología. Este tipo de centros ayuda a evitar ingresos futuros que podrían ser más graves. "Está pensado para disminuir las atenciones a nivel de Urgencias y Agudos y, dado que son intervenciones a largo plazo, también ayudará a minimizar el seguimiento posterior o, por lo menos, que ese seguimiento sea exitoso", ha añadido Corbera.

Además, su apertura ayudará a agilizar la listas de espera, que se encuentra en 4 meses. Incluso se podría dejar a cero, porque dará salida a los pacientes pendientes de ser atendidos en el hospital de día de Salud Mental Infanto-Juvenil Parque Goya II. En estos momentos, 8 están a la espera. Aún así, todo hace pensar que "las plazas estarán cubiertas todo el tiempo", según ha dicho Corbera.

Mientras, el Gobierno de Aragón trabaja en la apertura de un centro de media y larga estancia en Salud Mental Infanto-Juvenil, con el objetivo de que dé sus primeros pasos a final de la legislatura. Y es que la salud mental de los menores es un tema que ocupa y preocupa, sobre todo, después de la pandemia. "Hace un año se produjo una ligera bajada en las atenciones pero, según las últimas cifras, los suicidios han subido ligeramente. No nos podemos confiar ni bajar la guardia", ha destacado el director general de Salud Mental.