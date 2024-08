Alerta amarilla por calor en Zaragoza y máximas de hasta 41 grados durante el fin de semana

Zaragoza estará este fin de semana en alerta amarilla por altas temperaturas. El sábado y el domingo se llegará hasta los 41 grados, la máxima de esta ola de calor, y el lunes, cuando ya empezarán a caer los termómetros, se llegará a los 40 grados. Esta alerta amarilla que activa el Ayuntamiento de Zaragoza se mantendrá, previsiblemente, hasta el próximo martes a las ocho de la mañana. ¿Qué supone estar en alerta amarilla? En primer lugar, que las piscinas municipales reducen el precio de entrada: las de adultos pasarán de 4 euros a 2,5; las entradas para menores de edad de 2,70 euros a 2; y las de mayores de 65 y pensionistas pasarán de 2,60 a 2 euros.

Y en segundo lugar, que se activan todos los servicios municipales implicados en la detección de personas en riesgo para su atención, valoración, tratamiento o ingreso en lugares adecuados. Además, estará disponible (como durante todo el verano) la red de refugios climáticos compuesta por 55 centros cívicos y de convivencia de la ciudad, así como el refugio climático de la Parroquia del Perpetuo Socorro.

Pero cuidado, aunque durante el día podamos alcanzar los 41 grados, que no es poco, no podemos olvidarnos de que las temperaturas también suben por la noche. Esta ola de calor se va a notar, especialmente, durante las horas de sueño. Rafael Requena, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón, avisa de que este fin de semana ni siquiera el cierzo nos va a salvar del calor: "Las noches están siendo tropicales y, aunque el cierzo nos está salvando un poquito en Zaragoza aliviando las altas temperaturas, la madrugada del sábado al domingo no será suficiente porque llegaremos a los 25 ºC".

Nivel rojo de alerta por riesgo de incendios

Con la llegada de una nueva ola de calor no podemos olvidarnos de que el riesgo de incendios también aumenta en los bosques y montes de Aragón. Si Zaragoza se encuentra en alerta amarilla por calor, resulta que la gran mayoría de la comunidad está en nivel rojo por riesgo de incendio forestal. Maribel Ureta es jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación y llama a la prudencia para evitar que haya nuevos incendios este fin de semana: "Este verano la mitad de los incendios han sido causados por rayos, pero no nos podemos resignar a seguir teniendo tantos incendios por negligencias, por eso tenemos que ser muy prudentes, utilizar el sentido común y saber que cualquier ignición tendrá unos índices de propagación muy altos".

Si estamos por la montaña o en algún otro entorno natural y nos encontramos con un fuego no controlado, es muy importante llamar al 112 para avisar lo antes posible y que el fuego no se extienda demasiado, porque complicaría las labores de extinción.